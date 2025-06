Rainbow Webinar: la soluzione per gli eventi virtuali di Alcatel-Lucent Enterprise

I meeting virtuali e gli eventi online in generale, sono ormai la normalità nel mondo del lavoro di oggi. Le aziende hanno bisogno di strumenti performanti affinchè la fruizione avvenga in modo fluido e senza intoppi. In risposta a questo Alcatel-Lucent Enterprise (ALE), realtà specializzata nelle soluzioni di rete e comunicazione sicure che aiutano le organizzazioni a migliorare l’efficienza e la competitività, lancia in Europa la soluzione Rainbow Webinar. L’obiettivo di ALE è uno: rivoluzionare l’esperienza degli eventi virtuali.

Progettata per rispondere alla crescente domanda di strumenti per eventi virtuali efficienti, scalabili e interattivi, Rainbow Webinar è una soluzione versatile e affidabile per aziende di qualsiasi dimensione.

Caratteristiche di Rainbow Webinar

Considerando il ruolo sempre più cruciale del lavoro da remoto, per le aziende è fondamentale garantire la connessione tra il personale che opera in diverse aree geografiche. Rainbow Webinar risponde a questa esigenza offrendo una piattaforma cloud progettata per ospitare eventi virtuali di grande portata, conferenze interne e webinar aperti a un pubblico esterno. La soluzione gestisce in modo efficiente ‘audience’ di diverse dimensioni, garantendo una partecipazione continua sia al personale interno che agli ospiti esterni. Un aspetto particolarmente distintivo di Rainbow Webinar è la sua capacità di favorire la mobilità dei lavoratori, permettendo ai venditori e ai dipendenti delle varie sedi di connettersi, collaborare e interagire efficacemente all’interno di un unico spazio virtuale sicuro.

Adottando Rainbow Webinar, le aziende possono avvalersi di strumenti avanzati per pianificare, gestire e monitorare gli eventi in modo efficiente, potenziando la collaborazione interna, la formazione e il consolidamento della cultura aziendale. Le funzionalità della soluzione includono:

Rainbow Webinar si distingue dalla concorrenza grazie a un solido framework di sicurezza che garantisce la protezione dei dati e comunicazioni sicure per tutti gli utenti. Include protocolli di crittografia avanzata, controllo degli accessi basato sui ruoli e conformità agli standard internazionali sulla privacy dei dati. Garantendo massima sicurezza, Rainbow Webinar offre un ambiente virtuale protetto adatto ad aziende di diversi settori. Gestione degli eventi : grazie alla piattaforma intuitiva di ALE, gli organizzatori possono pianificare e gestire gli eventi in modo semplice e veloce. Dall’invio degli inviti al monitoraggio della partecipazione, Rainbow Webinar semplifica ogni fase del processo.

: grazie alla piattaforma intuitiva di ALE, gli organizzatori possono pianificare e gestire gli eventi in modo semplice e veloce. Dall’invio degli inviti al monitoraggio della partecipazione, Rainbow Webinar semplifica ogni fase del processo. Coinvolgimento di relatori e partecipanti esterni: la piattaforma consente la partecipazione di figure esterne all’organizzazione, favorendo coordinazione e interazioni fluide. Questa funzionalità arricchisce gli eventi con prospettive e competenze eterogenee.

la piattaforma consente la partecipazione di figure esterne all’organizzazione, favorendo coordinazione e interazioni fluide. Questa funzionalità arricchisce gli eventi con prospettive e competenze eterogenee. Reportistica e analisi dei dati dettagliate: queste funzionalità aiutano a comprendere il comportamento del pubblico, misurare il livello di coinvolgimento e migliorare l’organizzazione di eventi futuri grazie a dati completi e approfonditi.

queste funzionalità aiutano a comprendere il comportamento del pubblico, misurare il livello di coinvolgimento e migliorare l’organizzazione di eventi futuri grazie a dati completi e approfonditi. Videoconferenza avanzata: audio e video di alta qualità per comunicazioni chiare e presentazioni professionali in ogni webinar.

audio e video di alta qualità per comunicazioni chiare e presentazioni professionali in ogni webinar. Funzionalità interattive: sondaggi, chat, registrazioni e l’opzione “alza la mano” favoriscono una partecipazione attiva e contribuiscono a creare un ambiente dinamico durante l’evento.

Disponibilità

Rainbow Webinar è disponibile tramite Rainbow, la piattaforma di comunicazione e collaborazione in cloud sicura e integrata di ALE, e attraverso la sua rete di business partner. Con il suo set completo di funzionalità e il design intuitivo, si candida a diventare la soluzione di riferimento per le imprese che desiderano rivoluzionare l’esperienza dei loro eventi virtuali.

Dichiarazioni

“Con Rainbow Webinar stiamo ridefinendo l’esperienza degli eventi virtuali per le aziende”, afferma Moussa Zaghdoud, EVP della Cloud Communications Business Division di Alcatel-Lucent Enterprise. “Ispirandoci al teatro dal vivo, abbiamo progettato ogni funzionalità per valorizzare le performance – dalla qualità audiovisiva immersiva agli strumenti di presentazione dinamici, fino alla sicurezza di livello enterprise. È un vero e proprio palcoscenico pensato per permettere alle aziende di catturare l’attenzione del pubblico, aumentare il coinvolgimento e ottenere risultati concreti”.