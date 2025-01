Rally Camera Streamline Kit: la soluzione USB PTZ by Logitech

Logitech, azienda che progetta soluzioni hardware, introduce Rally Camera Streamline Kit, una soluzione video USB Pan Tilt Zoom (PTZ) completa, progettata per ambienti di apprendimento ibridi e spazi di lavoro moderni. Le istituzioni di istruzione superiore, impegnate a soddisfare le esigenze in continua evoluzione del loro pubblico, hanno registrato un livello di richiesta di contenuti per la registrazione delle lezioni senza precedenti. Che si tratti di interagire con i contenuti di persona, online o in modo asincrono, il pubblico richiede esperienze fluide e personalizzate in base alle proprie preferenze. Progettata sulla videocamera di punta di Logitech, la Rally Camera, il kit consente di passare facilmente da una visualizzazione preimpostata all’altra, semplificando l’installazione e la risoluzione dei problemi.

Caratteristiche di Rally Camera Streamline Kit

Rally Camera Streamline Kit consente ai presentatori di mantenere il controllo e gestire la narrazione, offrendo un’esperienza coinvolgente per il pubblico. I relatori possono facilmente cambiare le visuali PTZ preimpostate della telecamera utilizzando pulsanti intuitivi, e dedicati, semplificando la configurazione ed eliminando la formazione dei presentatori.

La soluzione utilizza la telecamera Rally e un kit di estensione, composta da una base che può essere collegata e alimentata fino a 100 metri di distanza tramite cavo di categoria, e un box di controllo che si interfaccia direttamente con le apparecchiature AV basate su USB. Le opzioni di montaggio semplificate per l’utilizzo a parete, con filettatura National Pipe Thread (NPT) invertita e treppiedi, insieme al passaggio nascosto dei cavi, consentono installazioni efficienti e professionale. La soluzione che sfrutta la Rally Camera e la sua tecnologia basata su USB funziona senza problemi con la maggior parte dei sistemi operativi e con le piattaforme di collaborazione video e di acquisizione delle lezioni più diffuse, rendendola un’aggiunta versatile a qualsiasi ambiente di presentazione.

Prezzo e disponibilità

Logitech Rally Camera Streamline Kit, che include la Rally Camera, il Kit di Estensione, i supporti e tre pulsanti preimpostati, sarà disponibile per il pre-ordine nella primavera del 2025 tramite i partner ufficiali a un prezzo consigliato di 2399 euro. Il Kit di Estensione, i supporti individuali e i pulsanti singoli saranno acquistabili anche separatamente come componenti aggiuntivi per la Rally Camera.

Dichiarazioni

“Le telecamere PTZ dotate di altoparlanti per l’acquisizione delle lezioni sono spesso eccessivamente complesse e costose, aggiungendo hardware non necessario alle configurazioni standard e creando esperienze imprevedibili e distraenti per gli utenti”, ha dichiarato Michele Hermann, Vicepresidente e Direttore Generale di Logitech for Education. “Rally Camera Streamline Kit è una soluzione accessibile e facile da installare che riduce al minimo la complessità dell’installazione, migliorando al contempo l’esperienza dell’utente e la gestione dei contenuti”.