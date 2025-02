R&D Test Systems sceglie il THOUGBOOK G2

La società danese di ingegneria R&D Test Systems ha sviluppato Bolt-Check, un’innovativa soluzione digitale basata su ultrasuoni in grado di misurare con precisione il serraggio dei bulloni nelle turbine eoliche. Ciò aumenta significativamente la precisione nel serraggio alla coppia corretta solo dei bulloni necessari, consentendo alle società di utility di gestire in modo proattivo l’assistenza e la manutenzione.

Per l’utilizzo di Bolt-Check e del suo software, R&D Test Systems ha scelto tramite Northcom, specialista danese delle comunicazioni, il TOUGHBOOK G2: tablet detachable 2-in-1 leader di mercato di Panasonic. Il TOUGHBOOK G2, dotato di schermo da 10,1 pollici, offre fino a 18,5 ore di autonomia della batteria ed è classificato IP65 per la resistenza all’acqua e alla polvere. È testato secondo gli standard MIL-STD 810H, per la massima affidabilità, e dispone di elevata potenza di elaborazione grazie al processore Intel Core i5-1245U vPro e a Intel Iris Xe Graphics, per prestazioni superiori.

“Avevamo bisogno di un dispositivo robusto, affidabile e modulare che potesse essere personalizzato in base alle nostre esigenze e che potesse funzionare negli ambienti difficili dei parchi eolici“, commenta Jesper Stokbæk, specialista di R&D Test Systems. “Il TOUGHBOOK G2 è in grado di resistere a cadute, urti, vibrazioni e schizzi d’acqua, dandoci la tranquillità di sapere che la produttività e l’utilizzo di Bolt-Check non verranno intaccati. L’operatività è garantita sempre e comunque, il che è assolutamente fondamentale”.

Digitalizzazione dei processi manuali e riduzione dell’incertezza

In precedenza, gli ingegneri dovevano serrare manualmente circa 6.000 bulloni per turbina eolica, senza sapere se avessero bisogno di attenzione o quanto fossero già stretti. Questo poteva portare a errori, compromettendo l’integrità strutturale delle turbine eoliche o facendo sì che non funzionassero correttamente.

Con l’uso del TOUGHBOOK G2, la tecnologia a ultrasuoni di Bolt-Check consente agli ingegneri di identificare istantaneamente il serraggio di ogni bullone su una turbina eolica, aumentando l’efficienza nella manutenzione dei soli bulloni che lo necessitano. Ciò consente a R&D Test Systems di semplificare la manutenzione delle turbine e massimizzare i tempi di attività e la fornitura di energia sostenibile.

Per la manutenzione delle turbine eoliche offshore, le apparecchiature idrauliche e le pompe da 50 kg devono essere trasportate in mare tramite navi costruite su misura con un equipaggio dedicato. Bolt-Check contribuisce a risparmiare considerevolmente denaro e risorse, riducendo il numero di ispezioni manuali di manutenzione necessarie.

Colmare il divario di competenze con la soluzione di R&D Test Systems

Di fronte a una carenza di ingegneri qualificati nel settore, il software cloud-based di Bolt-Check è intuitivo e facile da usare; non è più necessario che gli ingegneri si specializzino esclusivamente nell’utilizzo di strumenti manuali pesanti.

“L’innovazione di R&D Test Systems sta cambiando il settore per come lo conosciamo oggi, sviluppando una soluzione di cui l’industria delle turbine eoliche ha disperatamente bisogno“, commenta Stefan Lindau, Head of Panasonic TOUGHBOOK (Nordics). “A sua volta, questo sta aiutando i Paesi nordici a continuare a essere all’avanguardia nella transizione verso l’energia verde“.