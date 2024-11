RedWave: la nuova serie di controller RFID

RFID Global, il distributore a valore aggiunto di sistemi RFID, NFC e Bluetooth Low Energy, annuncia l’ingresso nel catalogo prodotti della nuova serie RedWave: 10 reader RFID progettati dal Dipartimento R&D, ispirandosi al concetto di flessibilità per rispondere in modo puntuale ai molteplici bisogni di identificazione e tracciabilità dei progetti.

Dispositivi come un passe-partout per molteplici progetti

La nuova serie di controller RedWave si ramifica nelle due frequenze HF e UHF e, per ciascuna banda, si sdoppia in dispositivi di prossimità (PR: Proximity Range) e di lettura Mid Range (MR): nascono così, da una simile visione speculare, i reader PR70 e MR70 in banda HF, mentre per l’UHF il catalogo di RFID Global propone i controller PRU70 ed MRU70.

Per agevolare l’implementazione dei dispositivi, sono previste 2 diverse interfacce, USB e Ethernet, così come sono disponibili 2 versioni di connessione alle antenne (integrate nel device oppure connessione ad antenna esterna).

La nuova gamma di apparati comprende anche 2 modelli di antenne industriali RFID UHF con reader integrato e interfaccia Ethernet (RED.ARU74-E e RED.ARU79-E): si tratta di soluzioni compatte, economiche e di semplice installazione, ideali per il contesto industriale.

Gli sbocchi applicativi della serie RedWave

L’elastica configurazione della nuova serie RedWave non poteva che avere molteplici sbocchi applicativi, tra cui l’item level tagging, applicazioni da banco, il controllo accessi volontario, totem interattivi (ad esempio per prenotare servizi o nel contesto library) e ambito industriale (ad esempio per monitorare gli avanzamenti di produzione), oltre a ePayment, eTicketing per il trasporto pubblico (dipende dalla frequenza e, quindi, dallo standard ISO del dispositivo).