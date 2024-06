Reuters documenta le notizie con la tecnologia video Sony

Prosegue e si rafforza la collaborazione tra Sony e Reuters, una delle più grandi agenzie di stampa al mondo.

Reuters ha scelto le telecamere Alpha e XDCAM, gli obiettivi G Master e le apparecchiature audio per equipaggiare i suoi giornalisti video in tutto il mondo. La flotta utilizzerà Alpha 7S III e PXW-Z280 come kit di ripresa principale, abbinati all’audio wireless UWP-D.

Reuters immortala gli eventi con Alpha 7S III e PXW-Z280

Fin dal suo lancio, l’Alpha 7S III si è affermata come fotocamera di riferimento per i creatori di contenuti in loco che necessitano di un fattore di forma compatto e di una qualità d’immagine eccezionale. In questo caso, le prestazioni avanzate dell’autofocus per l’uso ibrido, insieme alle eccezionali prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, sono state caratteristiche chiave nel processo decisionale di Reuters. La strategia E-Mount di Sony offrirà inoltre ai giornalisti la flessibilità di catturare le immagini nella loro forma più autentica, se perfettamente abbinate alle vaste opzioni di obiettivi Sony di loro scelta, tra cui il SEL2470GM2.

Il PXW-Z280 è diventato uno standard del settore grazie alla sua facilità d’uso, al filtro ND elettronico variabile e al flusso di lavoro Instant HDR di Sony, che elimina la necessità di effettuare il color grading. Grazie alle sue funzioni di rete avanzate e al supporto di più formati, può essere inserito in modo semplice, sicuro e wireless in un flusso di lavoro per la raccolta di notizie basato sul cloud.

Tutto viaggia sul cloud

Entrambe le telecamere scelte da Reuters beneficiano delle caratteristiche di connettività necessarie per connettersi facilmente al cloud per un trasferimento dei contenuti affidabile e senza interruzioni, dalla postazione di acquisizione all’unità di trasmissione remota, particolarmente critica per la raccolta di notizie, che pone l’accento sulla velocità.

Le telecamere e le apparecchiature associate sono state spedite a 23 sedi Reuters in tutto il mondo già da aprile 2024.

Questo investimento da parte dell’agenzia di stampa è una testimonianza del rapporto di lunga data tra Reuters e Sony, alimentato dalla profonda conoscenza di Sony delle esigenze dei giornalisti sul campo e dalla missione di Reuters di fornire notizie tempestive e di qualità. Media Backbone Hive di Sony è già in uso presso Reuters come principale sistema di produzione di notizie multipiattaforma.

Dichiarazioni

Gildas Pelliet, Imaging and Professional Solutions, Sony Europe, ha commentato: “Siamo lieti che Reuters abbia scelto Sony per questo elemento chiave del suo ecosistema tecnologico. In un contesto di pressione, nulla è più importante per un’organizzazione giornalistica che essere affidabile e tempestiva. È qui che l’affidabilità, la qualità delle immagini e i flussi di lavoro basati sul cloud diventano fondamentali, e queste sono le qualità che abbiamo apportato alle nostre telecamere e alle nostre soluzioni di flusso di lavoro“.