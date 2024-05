Ricoh lancia la campagna “Let People Succeed”

Le persone sono al centro dell’ultima campagna di marketing pan-europea di Ricoh, realtà specializzata nell’offerta di servizi digitali integrati e di soluzioni di stampa che accelerano la trasformazione digitale degli ambienti di lavoro.

Ricoh mette al centro le esigenze dei dipendenti

Con la nuova campagna Ricoh vuole mettere in evidenza la leadership nella creazione di ambienti di lavoro people-first. Un workspace che rende più semplice il modo di lavorare, ovunque ci si trovi, e in cui le persone si sentono coinvolte, soddisfatte e realizzate. Questa è l’identità della nuova campagna di marketing pan-europea “Let people succeed” con cui Ricoh vuole ispirare le aziende di tutte le dimensioni, invitandole ad abbracciare un’innovazione incentrata sulle esigenze dei dipendenti e sulla loro crescita professionale. Per raggiungere questo obiettivo le imprese possono contare su soluzioni e servizi per la workspace experience e la process automation, accomunati dalla semplicità di utilizzo e dalla capacità di offrire una collaborazione e una experience senza precedenti.

Nicola Downing, CEO di Ricoh Europe, commenta: “Nell’attuale contesto caratterizzato dalla diffusione delle tecnologie digitali, le aziende possono ottenere vantaggi davvero molto positivi. Tuttavia, le sfide da affrontare sono ancora molte con impatti negativi sulla produttività e sulla soddisfazione delle persone. La nuova campagna “Let people succeed” rappresenta il commitment di Ricoh volto a mettere le persone al centro di tutto. L’innovazione tecnologica diventa lo strumento principale per realizzare un workspace realmente people-first, in grado di attrarre e trattenere i talenti anche grazie ad un focus costante sulla sostenibilità”.

Questo significa ad esempio progettare spazi fisici e virtuali che siano flessibili e interconnessi, ma anche adottare soluzioni per automatizzare processi affinché le persone riescano a collaborare in modo efficace e a concentrarsi su attività a valore aggiunto.

“Il risultato”, conclude Nicola Downing, “è appunto un ambiente di lavoro che, come ben espresso dalla nuova campagna, valorizza le potenzialità delle persone consentendo loro di raggiungere il successo”.