RiMatrix Data Center: il nuovo configuratore di Rittal disponibile 24/7

L’IT fa ormai parte di quasi ogni aspetto della vita e dell’economia. Vari settori sono ancora nelle prime fasi di adozione delle applicazioni di intelligenza artificiale, ma queste decolleranno davvero nei prossimi anni. Il settore industriale è particolarmente attivo nel campo dell’IA industriale, in quanto queste tecnologie non solo accelerano i processi, ma rivelano anche nuove opportunità economiche. Tutto ciò richiede molta potenza di calcolo. La nuova infrastruttura IT deve crescere rapidamente e i data center esistenti devono essere ampliati. Rittal – fornitore mondiale di soluzioni per armadi di comando, automazione e infrastrutture industriali, IT, energy & power, sistemi di climatizzazione e service – rende il percorso verso questo obiettivo più rapido e semplice con un nuovo configuratore online, RiMatrix Data Center.

Caratteristiche principali di RiMatrix Data Center

Lo sforzo di pianificazione richiesto per l’espansione di un data center è enorme. I data center sono sistemi completi in cui rack, alimentazione, raffreddamento, monitoraggio e meccanismi di sicurezza sono interconnessi e devono quindi essere pianificati in relazione l’uno con l’altro. I requisiti nei progetti stanno diventando sempre più specifici. Rittal ora semplifica la pianificazione e la progettazione per i clienti con il configuratore RiMatrix Data Center, disponibile online 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Con pochi clic, gli utenti possono ottenere una configurazione che integra tutti gli elementi essenziali della piattaforma RiMatrix e soddisfa le loro esigenze specifiche. Lo strumento intuitivo consente di pianificare rapidamente rack, alimentazione, raffreddamento, monitoraggio e meccanismi di sicurezza. Algoritmi intelligenti verificano immediatamente la fattibilità delle configurazioni selezionate. Utilizzando la visualizzazione 3D, i clienti possono ottenere una rappresentazione realistica della loro soluzione individuale, incluso un elenco completo dei componenti. Lo strumento offre anche la possibilità di richiedere direttamente un preventivo.

“Il nuovo configuratore non intende sostituire la consulenza. Continueremo ad attingere alla pluriennale esperienza dei nostri esperti per fornire ai nostri clienti un’infrastruttura IT affidabile”, afferma Carina Schmidt, Solution Sales IT di Rittal. “Si tratta di fornire un servizio aggiuntivo che consenta ai clienti di ottenere rapidamente una prima panoramica plausibile in qualsiasi momento”.

Con un clic, è possibile richiedere di essere contattati per una consulenza, oppure mettersi subito al lavoro. Questo perché i dati chiave sono già disponibili grazie alla configurazione online.