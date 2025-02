Rittal rivoluziona la distribuzione elettrica con la piattaforma RiLineX

Rittal, fornitore mondiale di soluzioni per armadi di comando, automazione e infrastrutture industriali, IT, energy & power, sistemi di climatizzazione e service lancia RiLineX, una piattaforma aperta di nuova concezione per sistemi di distribuzione dell’energia. Un sistema a innesto composto da base e componenti che semplifica il sistema tradizionale di assemblaggio dei sistemi di distribuzione nei quadri elettrici. Il risultato finale è un risparmio di tempo fino al 30% nella fase di progettazione e fino al 50% in quella di montaggio rispetto ai sistemi a sbarre tradizionali.

Un ulteriore vantaggio è che RiLineX aumenta la sostenibilità limitando gli scarti di materiale plastico e aumentando le opportunità di approvvigionamento decentralizzato, con una conseguente riduzione delle spedizioni. Questa soluzione innovativa ha ricevuto il German Design Award 2025 per il design del prodotto.

Dai costruttori di quadri elettrici e produttori di apparecchiature, fino al settore dell’accumulo di energia, agli installatori di sistemi fotovoltaici e al settore IT, ogni azienda che necessiti di una soluzione rapida e affidabile per la distribuzione di energia fino a 1000 V AC o 1500 V DC può trarre vantaggio da RiLineX. La nuova piattaforma di distribuzione dell’energia, infatti, azzera il tempo di dimensionamento del sistema e del taglio su misura delle coperture di protezione mentre recupera lo spazio utilizzato dai supporti a sbarre.

Supporti a sbarre posizionati senza calcoli

RiLineX accelera significativamente il processo di progettazione e installazione, poiché le sbarre in rame sono integrate direttamente nella base e i componenti possono essere installati senza vincoli sul sistema sbarre. Questo elimina completamente l’attività di identificazione dell’interasse corretto dei supporti a sbarre in ogni progetto. Anche il taglio delle coperture non è più necessario. Questo riduce gli sfridi e i rifiuti plastici – per una media di circa 1,9 chilogrammi per sistema. In questa soluzione, le sbarre sono coperte lungo tutto il sistema, offrendo una protezione contro i contatti diretti. La protezione è certificata fino a IP2XB, il che significa contro l’inserimento di un oggetto solido con un diametro di 12 millimetri o superiore. La protezione contro i contatti nella parte frontale può essere aumentata fino al grado di protezione IP4X. Con quest’ultima configurazione, Rittal protegge il sistema dall’inserimento di oggetti solidi con diametro a partire da 1 millimetro. In entrambi i casi, non è possibile alcun contatto delle dita con le parti in tensione. Tale design è stato certificato per garantire una resistenza alla corrente di corto circuito fino a 52,5 kA; progettisti e quadristi possono dunque fare affidamento su una soluzione completamente sicura.

Dal 30 al 50% più veloce con RiLineX

RiLineX riduce significativamente il lavoro necessario per ogni fase, dalla progettazione e assemblaggio fino alla manutenzione. Inoltre, rende l’ingegneria degli impianti molto più efficiente. Ne risultano risparmi di tempo fino al 30% nella progettazione e fino al 50% nell’assemblaggio. Un innovativo sistema a innesto per basi e componenti assicura un’installazione semplice che permette di implementare soluzioni modulari specifiche per ciascun progetto con un investimento notevolmente ridotto.

Base completa o sistema modulare

In base all’applicazione del cliente, Rittal offre due opzioni, per una maggiore flessibilità d’uso.

Nella prima opzione, la piattaforma RiLineX è disponibile come base completa, incluse le sbarre di rame installabili in pochi secondi, per gli armadi compatti Rittal AX e le soluzioni modulari VX25 fino ad una larghezza di 1.200 mm. La base completa è quindi ideale per applicazioni standard con notevole riduzione dei costi.

Nella seconda opzione, la versione a sistema modulare aperto di RiLineX offre completa libertà di configurazione per una progettazione personalizzata del sistema, con connettori per il collegamento in batteria che permettono un’estensione fino a 2,4 metri o anche di più. Gli utenti devono semplicemente conoscere la larghezza della piastra di montaggio e possono quindi combinare, in modo flessibile, i moduli. Inoltre, il pattern di foratura è identico su ogni base di montaggio di Rittal. È quindi sufficiente tagliare le sbarre standard a misura per il sistema. Le sbarre di rame vengono successivamente fissate nel pannello per garantire la resistenza al cortocircuito.

Questa versione è disponibile anche come kit senza sbarre. Per applicazioni internazionali, eliminare la necessità di spedire le sbarre in rame da un continente all’altro offre vantaggi sia economici che ambientali. Con RiLineX, i pannelli possono essere completati in loco con sbarre standard in rame o alluminio di varie dimensioni.

Per la progettazione, Rittal supporta gli utenti con il nuovo software Ri4Power, gratuito e disponibile online.

Sistemi a quattro poli

Con RiLineX, Rittal sta portando nel futuro la distribuzione dell’energia nei quadri elettrici. Inizialmente il sistema sarà disponibile come una soluzione a tre poli per correnti fino a 800 A. I sistemi a quattro poli saranno disponibili a seguire. Inoltre, la piattaforma è adatta anche per l’uso in applicazioni in corrente continua, che giocano un ruolo importante nel percorso verso una società completamente elettrica soprattutto in relazione alle applicazioni industriali efficienti e alle energie rinnovabili. Per la fiera Hannover Messe 2025, tutti gli adattatori di connessione, fusibili, sezionatori, ecc. saranno disponibili per il sistema a tre poli.

Rittal sta portando il concetto di piattaforma oltre la propria azienda. Anche prima del lancio commerciale, Rittal ha avviato collaborazioni con numerosi partner tecnologici per proporre un ecosistema completo. I produttori di dispositivi e componenti ricevono i dati di interfaccia necessari per sviluppare i prodotti e possono creare e distribuire soluzioni “pronte per RiLineX”.

RiLineX: design di prodotto da premio

RiLineX ha colpito anche i giudici del German Design Council (il Consiglio tedesco del design) e la piattaforma si è aggiudicata il German Design Award 2025 come vincitrice della categoria Energia.

Il German Design Council è stato fondato per decisione del parlamento nazionale tedesco, il Bundestag. Assegna premi a prodotti eccezionali, evidenziando come il design funzionale possa contribuire alla trasformazione sostenibile dell’economia.