RocksDB: KIOXIA migliora la durata e le prestazioni dello storage flash

KIOXIA Europe ha annunciato il rilascio di un plug-in ampliato per RocksDB che migliora la durata e le prestazioni degli SSD in ambienti RAID multi-drive. Dopo la precedente dimostrazione di un SSD con supporto al posizionamento flessibile dei dati (Flexible Data Placement, FDP) in esecuzione con RocksDB, l’azienda presenterà questo avanzamento al prossimo Open Compute Project (OCP) Global Summit.

Caratteristiche del nuovo plug-in per RocksDB

In una configurazione RAID 5 a 4 dischi, il nuovo plug-in di KIOXIA ha ridotto il fattore di amplificazione in scrittura (write amplification factor, WAF) di circa il 46% e incrementato il throughput fino a 8,22 volte rispetto alle prestazioni di MDRAID. In una configurazione con mirroring a 2 unità, il fattore WAF è stato ridotto a circa 1/3 e il throughput è aumentato fino a 1,45 volte rispetto a MDRAID. La tecnologia porta questi vantaggi consolidando le scritture dei dati, in modo che vengano effettuate in sequenza, prevenendo la frammentazione dei dati e riducendo la garbage collection.

RocksDB, ampiamente adottato per le applicazioni di intelligenza artificiale generativa e cloud, è ottimizzato per ricerche ad alte prestazioni e una gestione efficiente dei dati storici.

Il nuovo plug-in sarà presentato con l’SSD della serie KIOXIA XD8 in una dimostrazione dal vivo presso lo stand KIOXIA (A51) durante l’OCP Global Summit 2025. La demo metterà in evidenza i miglioramenti delle prestazioni e la riduzione del WAF in una configurazione RAID 1 a due unità con il plug-in RocksDB, rispetto al mirroring RAID standard di Linux.

KIOXIA rilascerà il plug-in come contributo open-source, a riprova del suo impegno allo sviluppo delle tecnologie SSD e di memoria flash a livello di settore. Condividendo innovazioni che migliorano l’efficienza, KIOXIA continua a supportare le esigenze in continua evoluzione delle infrastrutture informatiche e dei data center avanzati. Il nuovo plug-in dovrebbe essere rilasciato entro il primo trimestre 2026.

Dichiarazioni

“Il rilascio del nostro plug-in ampliato per RocksDB dimostra l’impegno di KIOXIA nel promuovere lo sviluppo delle tecnologie SSD e di memoria flash nel settore e nel cercare di affrontare direttamente le limitazioni nelle prestazioni“, ha dichiarato Axel Störmann, Vicepresidente e Chief Technology Officer per i prodotti di memoria e SSD di KIOXIA Europe. “Rilasciando questo plug-in come contributo open source rafforziamo le basi tecnologiche necessarie per applicazioni complesse come l’intelligenza artificiale generativa e i servizi cloud”.