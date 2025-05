Rocksmart RSX2000 e RSC600 i5: i nuovi PC embedded di WEROCK

Gli ambienti di lavoro moderni hanno bisogno di dispositivi tecnologici affidabili e sicuri. Se parliamo di ambienti particolarmente difficili come possono essere ad esempio le fabbriche, la resistenza deve essere un must. Proprio per questo WEROCK, produttore innovativo di panel PC industriali, computer embedded e display, presenta due nuove soluzioni con la serie Rocksmart RSX2000 e Rocksmart RSC600 i5.

Il Rocksmart RSX2000 è un potente computer embedded per macchine, veicoli commerciali e applicazioni robotiche, mentre la serie Rocksmart RSC600 i5 è un panel PC compatto con processore Intel Core i5 particolarmente adatto all’automazione di fabbrica e al controllo di processo.

RSX2000: un dispositivo embedded pensato per le macchine, i veicoli commerciali e le applicazioni robotiche

Con Rocksmart RSX2000, WEROCK presenta per la prima volta un computer embedded appositamente progettato per l’uso in macchine, veicoli commerciali e applicazioni robotiche. L’alloggiamento IP67 completamente chiuso, con connessioni a vite e design senza ventole, offre una protezione affidabile contro polvere, acqua e vibrazioni. Questo rende il box PC adatto al funzionamento permanente e senza manutenzione in condizioni ambientali difficili e all’integrazione in spazi ridotti.

Al suo interno è presente un processore Intel Core i5 di 13a generazione (Raptor Lake), che fornisce la potenza di calcolo necessaria per svolgere compiti complessi nell’automazione della produzione e nel controllo dei processi. Il computer embedded può essere adattato individualmente ai diversi requisiti del progetto, dalle connessioni alla comunicazione wireless. Ciò significa che anche le integrazioni specializzate possono essere implementate in modo efficiente, anche per piccole quantità.

RSC600 i5: una soluzione industriale all-in-one

Chi è alla ricerca di una potente soluzione PC industriale all-in-one troverà quello che cerca nella serie Rocksmart RSC600 i5. Anche questa è dotata di un processore Intel Core i5 di 13a generazione e offre quindi le prestazioni necessarie per applicazioni ad alta intensità di calcolo come i complessi display HMI. Con una profondità di installazione di soli 7 cm circa, un frontale certificato IP65 e display touch in tre dimensioni fino a 27 pollici, la serie Rocksmart RSC600 i5 è adatta ad ambienti di installazione compatti, ad esempio in impianti di produzione, banchi di prova o sistemi di chioschi interattivi.

Grazie al raffreddamento passivo e all’ampio intervallo di temperature operative, i Panel PC funzionano in modo affidabile in applicazioni di ingegneria meccanica o di tecnologia edilizia, senza ventole o soluzioni di raffreddamento esterne. L’ampia gamma di opzioni di personalizzazione, dalle dimensioni del display alle varianti di alloggiamento, dalle interfacce alle opzioni di memoria, consente l’integrazione individuale in pannelli di controllo o alloggiamenti di sistema. La personalizzazione è possibile anche per progetti con piccole quantità.

Caratteristiche del Rocksmart RSX2000

Alloggiamento IP67 completamente chiuso – protezione da polvere, acqua e ambienti difficili.

Resistente alle vibrazioni – Ideale per l’uso in macchine, veicoli e applicazioni mobili.

CPU Intel Core i5 Raptor Lake – Elevata potenza di calcolo per le esigenze industriali.

Design compatto e senza ventole – risparmio di spazio e assenza di manutenzione.

Progettato per l’uso industriale – le connessioni avvitate offrono una connettività estremamente robusta

PC industriale compatto e robusto per macchine, veicoli, ecc.

Potente CPU Intel Core i5 deca-core di 13ª generazione

Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni in conformità a MIL-STD-810G

Interfacce isolate tramite connessioni a vite per la massima resistenza alle vibrazioni e protezione

Elevata personalizzazione per una perfetta integrazione del progetto con bassi quantitativi minimi d’ordine

Caratteristiche di Rocksmart RSC600 i5

Potente processore Intel Core i5 di 13a generazione

Raffreddamento completamente passivo – nessuna ventola!

Alloggiamento estremamente piatto con una profondità di installazione di soli 7 cm circa

Elevata personalizzazione per una perfetta integrazione del progetto con bassi quantitativi minimi d’ordine

Ampie opzioni di touchscreen e display

Supporto per un massimo di tre display esterni

Memoria di sistema M.2 NVMe da 128 GB a 1 TB, secondo disco rigido SATA SSD fino a 8 TB

Fino a 64 GB di memoria RAM DDR5

Eccellente grafica Intel Iris Xe

Disponibilità

Rocksmart RSX2000 e Rocksmart RSC600 i5 sono ora disponibili presso WEROCK Technologies e i suoi partner commerciali.

Come per tutti i prodotti WEROCK, l’inevitabile impronta di carbonio derivante dalla produzione e dal trasporto dei panel PC industriali e dei computer embedded è completamente compensata da progetti di protezione del clima in conformità con il Gold Standard.