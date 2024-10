RS Italia lancia l’offerta di Test & Measurement

RS Italia, marchio commerciale di RS Group, fornitore omnicanale globale di prodotti e soluzioni in ambito MRO (Maintenance, Repair, Operation) per clienti industriali, annuncia di aver lanciato l’offerta Test & Measurement 2024.

Con la selezione di prodotti Test & Measurement, RS Italia propone una vasta gamma di soluzioni e servizi progettati per soddisfare le esigenze di precisione e affidabilità dei professionisti. La gamma prodotti RS si basa, da un lato, sulla partnership con i top brand di settore, con un’attenzione particolare al mercato italiano e, dall’altro, sulle soluzioni RS PRO, marchio di proprietà del Gruppo RS.

L’intera offerta Test & Measurement 2024 di RS Italia è ora disponibile.

Gamma RS PRO: prodotti industriali testati, ispezionati e controllati

In particolare, con la gamma RS PRO, RS Italia propone una vasta scelta di strumenti di misura, a partire dagli oscilloscopi fino ad arrivare ai multimetri, dalle pinze amperometriche ai termometri digitali, e tanto altro. Il Sigillo di Approvazione RS PRO è garanzia di prodotti rigorosamente testati, ispezionati e controllati secondo gli standard più esigenti del settore industriale. La combinazione di qualità certificata e ampia varietà di prodotti rende RS PRO la scelta ideale per qualsiasi contesto lavorativo.

L’offerta Test & Measurement di RS, inoltre, risponde anche a diversi requisiti di ecosostenibilità e standard etici, resi facilmente disponibili grazie alla gamma di prodotti Better World.

Nello specifico, attraverso l’etichetta Better World vengono evidenziati gli articoli che possiedono certificazioni o prove di una maggiore sostenibilità ambientale e sicurezza per la salute, rendendo così la scelta di opzioni più green non solo accessibile, ma anche trasparente e semplice. RS Italia si impegna costantemente per perfezionare la propria proposta, introducendo miglioramenti e ampliando i benefici, per creare un cambiamento positivo per il pianeta, un prodotto alla volta.

Il servizio di taratura e ri-taratura degli strumenti

Accanto all’ampia offerta di prodotti, RS Italia propone anche il Servizio di taratura e ri-taratura degli strumenti di misura e di laboratorio. Con questo servizio RS Italia mette a disposizione dei propri clienti un laboratorio in grado di garantire i più elevati standard di qualità e una gamma di oltre 7.500 strumenti disponibili con opzione di taratura già in fase di acquisto. Il servizio viene effettuato su tutti gli strumenti di misura tarabili che sono presenti sul sito oppure sul parco strumenti già in possesso dell’azienda cliente, anche se non sono stati acquistati presso RS.

Sulla base delle specifiche esigenze del cliente, viene rilasciato il rapporto di taratura ISO e/o il certificato di taratura LAT.

Nello specifico, il rapporto di taratura ISO può essere richiesto come controllo sulla strumentazione utilizzata per le misure sul campo, per la normale attività produttiva, di collaudo o testing aziendale. Viene emesso dal laboratorio di Vimodrone (MI) tramite l’applicazione delle procedure tecniche gestite dal partner Nemko. Il laboratorio garantisce la correttezza metrologica e la riferibilità ai campioni nazionali o internazionali.

Il certificato di taratura LAT, invece, è il documento emesso da un Laboratorio accreditato (LAT) da ACCREDIA, conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. ACCREDIA garantisce la conformità del certificato attraverso l’approvazione delle procedure tecniche del laboratorio, le visite ispettive periodiche, il monitoraggio della pianificazione, l’esecuzione e l’esito dei confronti interlaboratorio (ILC). Per il rilascio del certificato accreditato LAT, RS Italia si affida a laboratori partner esterni.

Le soluzioni a valore aggiunto di RS Italia

RS Italia, inoltre, propone anche soluzioni a valore aggiunto in grado di efficientare l’approvvigionamento degli strumenti di misura.

Un esempio è RS VendStock; un sistema di vending machine basato su tecnologia IoT che permette di gestire in sicurezza tutti quegli articoli, come gli strumenti di misura, che richiedono tracciabilità e garanzia di disponibilità. Si tratta di un sistema innovativo e automatico che, tramite distributori digitali industriali, avvicina gli strumenti di misura a bordo linea, consentendone un uso immediato agli operatori tramite accesso con tessera magnetica.

Grazie all’utilizzo di RS VendStock, è possibile riscontrare importanti benefici a livello di disponibilità e approvvigionamento degli strumenti di misura. Questa soluzione assicura, infatti, una drastica riduzione dei tempi di attesa dei tecnici di produzione, la disponibilità di articoli 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e un controllo totale sulle spese, sulle scorte e sui costi di approvvigionamento, oltre alla completa gestione, da parte di RS, del rifornimento dei prodotti inseriti.

Inoltre, RS Italia propone anche servizi di e-Procurement che permettono di ottimizzare i processi di approvvigionamento aziendale come, ad esempio, RS PurchasingManager, eOrdering e RS PunchOut.

Nello specifico, RS PurchasingManager è uno strumento web-based che permette di semplificare e automatizzare tutte le attività legate agli acquisti, consentendo di accedere all’intero assortimento RS 24 ore su 24 e di avere la certezza di monitorare la spesa in qualsiasi momento. RS PurchasingManager offre anche molteplici livelli di autorizzazione, il controllo del budget, la verifica delle disponibilità, la gestione dei centri di costo e la configurazione di ordini aperti con plafond di spesa e rendicontazione.

Il servizio RS PunchOut, invece, permette di collegare il sistema di e-Procurement di un’azienda con l’intero assortimento online di RS, comporre il carrello ed attivare direttamente la richiesta di acquisto. Grazie al modulo eBusiness dedicato RS Italia è in grado di gestire l’integrazione di qualunque sistema, che sia SAP Ariba, Coupa o altro modulo di e-Procurement.

Infine, il servizio eOrdering di RS Italia garantisce la perfetta e completa ottimizzazione del ciclo Procure-to-Pay, riducendo il lavoro amministrativo, in modo veloce e sicuro, aumentando la precisione di processo ed eliminando, al contempo, errori negli ordini elettronici e nelle fatture.