RS Italia pubblica il Rapporto di Sostenibilità 2023-2024

RS Italia rinnova il proprio impegno per l’ambiente con la pubblicazione del Rapporto di Sostenibilità 2023-2024. Il documento conferma la strategia ESG dell’azienda, articolata su quattro pilastri chiave: promuovere la sostenibilità, sostenere l’innovazione e l’istruzione, dare più potere alle persone e fare impresa in modo responsabile.

Il Rapporto di Sostenibilità 2023-2024 offre un’analisi dell’impatto dell’azienda sull’ambiente e sulle persone. Per RS Italia, rappresenta uno strumento essenziale per monitorare i progressi compiuti e tracciare le linee guida per costruire un mondo migliore.

In particolare, il Rapporto affronta le principali tematiche ESG:

ambientale , con la riduzione delle emissioni di Scope 1 e 2 del 61% entro il 2030 e di Scope 3 del 26%, a partire dal 2019/20;

, con la riduzione delle emissioni di Scope 1 e 2 del 61% entro il 2030 e di Scope 3 del 26%, a partire dal 2019/20; economico , attraverso l’adozione di soluzioni, prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale;

, attraverso l’adozione di soluzioni, prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale; sociale, con iniziative di responsabilità sociale d’impresa e la diffusione di una cultura sostenibile all’interno dell’organizzazione.

“Essere un punto di riferimento per l’industria significa non solo offrire soluzioni tecnologiche avanzate, ma anche guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile. Con il nostro Piano ESG, ci impegniamo concretamente nella riduzione delle emissioni, nel supporto alla formazione e nel miglioramento della qualità della vita delle persone che interagiscono con la nostra azienda”, afferma Massimiliano Rottoli, Managing Director di RS Italia. “Negli ultimi anni, abbiamo potenziato le nostre iniziative ambientali e sociali per rispondere alle crescenti aspettative del mercato e della comunità, dimostrando il nostro impegno attraverso azioni tangibili e risultati misurabili. Vogliamo continuare su questa strada, ampliando ulteriormente il nostro impatto positivo e rafforzando le collaborazioni con istituzioni e aziende che condividono i nostri stessi valori”.

Progressi e risultati di RS Italia

Nel corso dell’ultimo anno, RS Italia ha implementato numerose iniziative per ridurre il proprio impatto ambientale e rafforzare il proprio ruolo di partner sostenibile per clienti e fornitori:

Gamma Better World : ampliata a oltre 30.000 prodotti certificati per la sostenibilità, con l’obiettivo di superare i 100.000 entro il 2025.

: ampliata a oltre 30.000 prodotti certificati per la sostenibilità, con l’obiettivo di superare i 100.000 entro il 2025. Efficienza energetica : riduzione del 7% nei consumi elettrici grazie a interventi mirati su impianti e uffici.

: riduzione del 7% nei consumi elettrici grazie a interventi mirati su impianti e uffici. Mobilità sostenibile : introduzione di auto ibride ed elettriche nella flotta aziendale.

: introduzione di auto ibride ed elettriche nella flotta aziendale. Certificazioni e premi: riconoscimento EcoVadis Platinum con un punteggio di 80/100 e rinnovo della Certificazione per la Parità di Genere con un miglioramento di 10 punti rispetto all’anno precedente.

Un impegno a lungo termine

RS Italia punta a raggiungere la neutralità carbonica per le proprie operazioni dirette entro il 2030 e a supportare clienti e fornitori nella transizione verso un’economia a basse emissioni. Tra le iniziative chiave, il rafforzamento delle collaborazioni con partner strategici per lo sviluppo di soluzioni innovative e l’ampliamento del programma di formazione per le nuove generazioni. L’azienda ha avviato anche un programma di analisi dell’impronta di carbonio per monitorare e ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività lungo tutta la filiera.

“In un contesto sempre più attento alla sostenibilità, il nostro impegno non si ferma alla riduzione delle emissioni, ma si estende a tutte le aree della nostra attività. Siamo convinti che un approccio proattivo alla sostenibilità crei valore non solo per la nostra azienda, ma anche per i nostri clienti e la società nel suo complesso,” conclude Massimiliano Rottoli. “Per questo continuiamo a sviluppare strategie ESG sempre più ambiziose, collaborando con istituzioni e partner per accelerare la transizione verso un modello di business responsabile e inclusivo. Il nostro obiettivo è creare un ecosistema di innovazione sostenibile, che favorisca lo sviluppo di nuove tecnologie e processi produttivi più efficienti dal punto di vista energetico e ambientale”.