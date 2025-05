Rubrik porta lo Zero Trust sul mercato italiano con V-Valley

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, annuncia di aver siglato un accordo di partnership con Rubrik, azienda americana specializzata nella gestione, protezione e sicurezza dei dati nel cloud e leader nel settore dell’Enterprise Backup and Recovery Software Solutions. Grazie alla loro piattaforma, Zero Trust Data Security, sono in grado di offrire una soluzione integrata per la protezione dei dati aziendali, combinando funzionalità di backup, ripristino, archiviazione, conformità e gestione dei dati nel cloud.

Gli obiettivi della collaborazione tra V-Valley e Rubrik

Questa partnership consentirà a Rubrik, con il supporto di V-Valley, di portare la propria piattaforma Zero Trust Data Security sul mercato italiano in modo sempre più efficace e capillare, rispondendo in modo adeguato alle esigenze di affidabilità e resilienza da parte di clienti che operano in ogni settore.

V-Valley, grazie al suo team strutturato e solido, supporterà Rubrik fornendo tecnologie complesse e servizi su misura per la sua importante rete di partner, affrontando insieme a Rubrik le sfide poste dalla trasformazione digitale e dall’intelligenza artificiale.

Dichiarazioni

Alessio Stellati, Regional Director Italy, Spain & Portugal at Rubrik: “L’accordo con V-Valley rappresenta un momento importante a supporto della strategia di Rubrik in Italia. Le due aziende condividono una visione incentrata sull’innovazione e la creazione di valore per i clienti. Questa partnership ci permetterà di portare la nostra piattaforma sul mercato in modo più efficace e capillare, rispondendo in modo adeguato alle esigenze di affidabilità e resilienza da parte di clienti che operano in ogni settore. La crescente diffusione dell’intelligenza artificiale mette le aziende di fronte a importanti opportunità di business, ma anche a nuove sfide da affrontare forti di una tecnologia avanzata, ma anche di visione strategica, competenze specialistiche e capacità consulenziali che l’accoppiata tra Rubrik e V-Valley possono offrire”.

Luca Casini, Country Manager di V-Valley Italia, ha commentato “Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con Rubrik, un leader riconosciuto nel settore della gestione dei dati e della sicurezza. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di espansione e innovazione. Con Rubrik, siamo in grado di offrire ai nostri clienti soluzioni avanzate che combinano affidabilità, resilienza e una visione strategica all’avanguardia. La nostra missione è supportare i partner nel loro percorso di trasformazione digitale, fornendo tecnologie complesse e servizi su misura. Insieme a Rubrik, possiamo affrontare le sfide dell’era dell’intelligenza artificiale con competenze specialistiche e capacità consulenziali che garantiscono il successo dei nostri clienti”.