Sacchi App: materiale elettrico a portata di tap!

Sacchi Elettroforniture, grande distributore di materiale elettrico e rinnovabili del Nord Italia, compie un altro passo verso l’innovazione digitale e annuncia il lancio della Sacchi App, una nuova applicazione mobile, progettata con tecnologia nativa, pensata per semplificare e velocizzare l’acquisto di materiali elettrici, automazione e rinnovabili. La Sacchi App è il risultato di un processo di innovazione continuo, progettata per soddisfare le esigenze di installatori, quadristi, costruttori macchine, system integrator, general contractor e tutti i professionisti del mondo elettrico. Grazie a un’interfaccia intuitiva, rapida e sicura, l’App offre un’esperienza d’acquisto unica e personalizzata, disponibile sempre e ovunque.

I vantaggi della Sacchi App

La Sacchi App è un vero e proprio strumento che semplifica le operazioni d’acquisto dei professionisti per ottimizzare il loro lavoro quotidiano, grazie a un motore di ricerca avanzato e ultrarapido. Con oltre 1 milione di articoli sempre a portata di mano, il materiale elettrico può essere acquistato in modo efficiente e flessibile. La possibilità di accedere al catalogo e consultare disponibilità e prezzi personalizzati in tempo reale e di monitorare lo stato degli ordini direttamente dall’app, consente di risparmiare tempo e aumentare la produttività.

L’App offre anche una modalità business che consente di gestire trattative riservate, mantenendo la professionalità in ogni situazione.

Ogni attività svolta sull’app si riflette automaticamente sul sito desktop, permettendo di gestire lo stesso carrello su due dispositivi. Questo consente di sfruttare al meglio i vantaggi di entrambe le piattaforme, come la scansione del barcode di un prodotto tramite l’app per accedere alle sue specifiche tecniche o il caricamento rapido di un carrello tramite file dalla piattaforma desktop.

Ogni professionista può anche personalizzare la propria esperienza d’acquisto, creando liste di prodotti dedicate per rendere ancora più rapidi i propri acquisti futuri. Non ultimo, la Sacchi App è progettata per garantire la sicurezza dei dati, grazie all’ID biometrico che protegge le informazioni sensibili e le transazioni.

Un’innovazione premiata

La Sacchi App rappresenta un ulteriore tassello di un percorso che ha visto Sacchi Elettroforniture distinguersi come leader nell’innovazione digitale. La piattaforma omnicanale, che si interfaccia con l’app, è stata recentemente premiata con il Gold Award alla 18ª edizione dell’Ecommerce Trophy nella categoria Experience. Questo riconoscimento sottolinea la ricerca costante dell’eccellenza e la pregevolezza della piattaforma, progettata per semplificare le attività dei professionisti del settore elettrico.

La Sacchi App è disponibile per iOS e Android.