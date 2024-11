SanDisk e WD_BLACK: Western Digital presenta i nuovi prodotti

Western Digital presenta nuove soluzioni Flash per lo storage pensate per aiutare professionisti e consumatori a prepararsi per le festività. Che si tratti di trovare il regalo perfetto o di pianificare nuovi progetti per il nuovo anno, i prodotti innovativi dei brand pluripremiati SanDisk e WD_BLACK raggiungono nuovi standard di velocità, affidabilità e capacità, rispondendo alle esigenze più diverse di archiviazione digitale.

Unità SSD portatili SanDisk ad alte prestazioni e capacità eccezionali

La famiglia di unità SSD portatili SanDisk si arricchisce con due nuovi dispositivi progettati per garantire velocità di nuova generazione e una resistenza senza precedenti. Perfetti per professionisti, creativi o chiunque abbia bisogno di archiviare grandi quantità di dati in mobilità, anche nelle condizioni più difficili:

SanDisk Extreme PRO con USB4 – Una delle prime unità SSD portatili sul mercato dotate di interfaccia USB4. Ideale per professionisti che necessitano di prestazioni eccezionali, SanDisk Extreme PRO con USB4 offre velocità straordinarie fino a 3.800 MB/s in lettura e 3.700 MB/s in scrittura, per trasferimenti rapidi, accesso immediato ai contenuti e rendering 3D fluido. La scocca in silicone rinforzato e il telaio in alluminio forgiato proteggono i dati da urti e usura quotidiana, mentre il design resistente all’acqua e alla polvere (IP65) lo rende ideale anche sotto la pioggia o in caso di schizzi. Resiste alle cadute, è compatibile con dispositivi USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt 4. Sarà disponibile all’inizio del 2025 nei formati da 2TB e 4TB, sul sito SanDisk.com a partire da un prezzo di 329,99 euro

Più prestazioni e capacità per i gamer

La gamma di soluzioni WD_BLACK, progettata per i gamer, si arricchisce di due nuovi prodotti che offrono prestazioni e capacità ottimizzate per garantire il massimo in ogni sessione di gioco: