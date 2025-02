Schneider Electric si riconferma Leader della sostenibilità

Schneider Electric, leader nella digitalizzazione della gestione dell’energia e dell’automazione, festeggia nuovamente il raggiungimento di un importante traguardo. Per il secondo anno consecutivo, l’azienda si è posizionata ai vertici della “Global Sustainable Ecosystems Leadership Matrix” di Canalys, insieme a giganti del settore come Lenovo, HP e Dell. Questo prestigioso riconoscimento sottolinea l’impegno costante di Schneider Electric nel promuovere l’innovazione e le pratiche sostenibili, supportando al contempo i suoi Partner di canale. Secondo Canalys, i fornitori classificati come Champions sono “quelli che si concentrano maggiormente sul supporto ai Partner di canale incoraggiando iniziative di sostenibilità”.

Schneider Electric: azienda sempre attenta a sostenibilità e partner

I criteri di valutazione considerati in questa matrice includono: la leadership nella sostenibilità, le strategie di sostenibilità aziendale, la trasparenza sui dati, progressi e trasformazioni realizzate e le opinioni raccolte dai Partner di canale. Schneider Electric ha conquistato nuovamente il titolo di Champion grazie alla sua rinomata e comprovata reputazione di leader della sostenibilità, all’ampio catalogo di risorse sulla sostenibilità rivolto ai suoi Partner, alla promozione di pratiche di economia circolare e alle iniziative per la formazione.

Canalys, inoltre, ha sottolineato l’evoluzione e trasformazione portate avanti da Schneider Electric per aiutare i Partner a gestire il tema degli obiettivi di sostenibilità nel quadro dell’aumento massiccio dell’adozione dell’IA e dell’espansione dei Data Center.

I traguardi raggiunti negli ultimi anni e le iniziative green

Con quest’anno la “Global Sustainable Ecosystems Leadership Matrix” è arrivata alla sua seconda edizione. Schneider era stata posizionata tra i Champion anche nella prima matrice, diffusa nel 2023.

Ricevere nuovamente il riconoscimento mette in evidenza la dedizione di Schneider Electric verso il canale, con la creazione di nuove risorse a supporto dell’attività, che negli ultimi anni si sono ampliate con proposte quali: processi di valutazione e audit energetici, soluzioni software as a service su sottoscrizione rivolte ai Partner di canale, il programma per i Partner IT mySchneider, la Sustainability School per i Partner e i Sustainability Impact Awards, che celebrano Partner e fornitori che abbracciano la sostenibilità.

Schneider Electric, inoltre, offre ai suoi Partner uno strumento unico nel suo genere: il Lifecycle CO2e TradeOff tool, che permette di stimare con precisione l’impronta di carbonio totale di un Data Center, per tutti i tipi di emissioni (scope 1, 2 e 3).

Dichiarazioni

“Essere una delle sole quattro aziende nominate Champion dimostra quanto sia difficile rimanere un passo avanti in questa importante missione e conferma nuovamente il nostro impegno in materia di sostenibilità ed efficienza”, ha dichiarato Paul Tyrer, VP Global IT Channel, Data Center Business, Schneider Electric. “Siamo orgogliosi di questo risultato e, anche se il viaggio verso un futuro più sostenibile è ancora lungo, continueremo a migliorare e a reimmaginare il futuro del settore e le strategie per aiutare i nostri Partner a raggiungere i loro obiettivi di decarbonizzazione”.

“Schneider Electric ha evidenziato ancora una volta il proprio impegno nel supportare i Partner nello sviluppo di strategie di sostenibilità e nell’aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi al riguardo. La posizione di un fornitore nella Canalys Sustainable Ecosystems Leadership Matrix si basa sul feedback dei Partner di canale, la leadership del settore nella sostenibilità e le valutazioni degli analisti di Canalys”, ha dichiarato Elsa Nightingale, Principal ESG Analyst di Canalys, ora parte di Omdia. “I Champion hanno dimostrato i più alti livelli di eccellenza nel far progredire l’ecosistema del canale verso un futuro più sostenibile, portando avanti al contempo le proprie strategie di sostenibilità aziendale”.