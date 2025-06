Security Center SaaS: nuovi aggiornamenti disponibili

Genetec, provider di tecnologie di sicurezza unificata e pubblica, ha annunciato importanti aggiornamenti per la piattaforma unificata Security Center SaaS, la soluzione Security-as-a-Service per il mondo enterprise. Dalla sua introduzione sul mercato, Genetec ha continuato a integrare nuove funzionalità con una cadenza di circa 12 giorni per garantire che la piattaforma sia flessibile, aperta e in continua evoluzione al fine di soddisfare le esigenze di qualsiasi processo operativo in ambito sicurezza.

Security Center SaaS offre in un’unica soluzione la gestione combinata di videosorveglianza, controllo accessi, ricerca forense, monitoraggio delle intrusioni, automazione e altre funzionalità avanzate. La piattaforma è stata progettata per operare sia interamente in cloud sia in una distribuzione ibrida che può includere sistemi on-premise, offrendo alle aziende la libertà di scegliere come gestire e scalare la propria infrastruttura di sicurezza.

Gli aggiornamenti introdotti in Security Center SaaS

Gli ultimi aggiornamenti migliorano il supporto per le telecamere “direct-to-cloud”, le funzionalità di registrazione su edge e introducono nuove integrazioni con le analitiche di terze parti, rafforzando il ritmo di innovazione della piattaforma e consolidando l’impegno costante verso il concetto di libertà di scelta del cliente.

A differenza delle soluzioni SaaS proprietarie, Security Center SaaS consente ai professionisti della sicurezza, ai partner e ai system integrator di scegliere le soluzioni hardware che meglio si adattano alle proprie esigenze, senza essere vincolati a un unico fornitore. L’architettura aperta della piattaforma Genetec supporta un’ampia gamma di dispositivi di Axis, Bosch e i-PRO, incluse telecamere “direct-to-cloud”, PTZ e fisheye (ora con de-warping automatico). Le aziende possono connettere i propri dispositivi di controllo accessi, telecamere e pannelli antintrusione anche non predisposti per il cloud grazie alle appliance Genetec, evitando i costi di sostituzione dell’hardware già esistente.

La flessibilità di scelta dell’hardware si estende anche alla scelta dei modelli di implementazione: cloud-native, on-premise o ibrida. Infatti, Security Center SaaS offre alle aziende il pieno controllo sulla migrazione al cloud. Inoltre, i video possono essere archiviati su edge o in cloud, a seconda della larghezza di banda, delle policy o delle esigenze operative e possono essere gestite centralmente tramite applicazioni web e mobile. La nuova archiviazione edge tramite schede SD consente la registrazione in locale sulla telecamera, mentre i profili di registrazione semplificano la gestione di come e dove (sulla scheda SD, nel cloud, o in un altro luogo) il video viene catturato su più dispositivi, rendendo il processo più efficiente e coerente per un’infrastruttura di sicurezza complessa.

Grazie al supporto integrato per WebRTC, Security Center SaaS consente anche lo streaming video peer-to-peer direttamente dalle telecamere a un’interfaccia web riducendo il tempo necessario per visualizzare il video, l’utilizzo della larghezza di banda della rete senza la necessità di configurazioni aggiuntive per il monitoraggio in tempo reale, i controlli a campione e le implementazioni su larga scala.

Gestione semplificata per ambienti multi-sito

Security Center SaaS semplifica la gestione di ambienti multi-sito e per vari mercati specifici quali retail, istruzione, i campus aziendali, settore bancario, sanità e infrastrutture urbane.

I professionisti della sicurezza possono gestire i sistemi da un Centro Operativo di Sicurezza (SOC) centrale o da remoto tramite applicazioni web e mobile. Gli avvisi in tempo reale consentono agli addetti di rispondere rapidamente e in modo coerente, mentre l’architettura aperta della piattaforma facilita l’integrazione di tecnologie partner che migliorano ulteriormente le funzionalità. Ad esempio, le nuove analitiche di rilevazione di persone e armi da fuoco brandite di Bosch possono attivare avvisi immediati e avviare flussi di lavoro “evento-azione” nel momento in cui viene identificata un’arma, aiutando gli addetti della sicurezza ad agire tempestivamente.

Per maggiori informazioni sugli ultimi aggiornamenti di Security Center SaaS, Genetec organizza un webinar il giorno 19 giugno alle ore 12:00.

Dichiarazioni

“Genetec sta ridefinendo il significato di SaaS per la sicurezza fisica. Non si tratta solo di migrare al cloud; si tratta di dare a clienti e system integrator la flessibilità di costruire, scalare ed evolvere i propri sistemi“, ha dichiarato Christian Morin, Vice President of Product Engineering di Genetec. “Security Center SaaS si distingue in quanto permette di unificare le funzioni di sicurezza fisica su un’unica piattaforma, aggiungendo continuamente nuove capacità cloud-native pur supportando l’hardware e i modelli di implementazione cui le organizzazioni già si affidano“.