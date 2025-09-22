Security Center SaaS si arricchisce con nuove funzionalità di indagine

Genetec, specialista mondiale nel software per la sicurezza fisica per le imprese, presenta le nuove funzionalità di indagine basate sull’intelligenza artificiale per Security Center SaaS.

Per i professionisti della sicurezza, le indagini generalmente richiedono ore di analisi di filmati video e l’utilizzo di diversi sistemi, ma ora, con le nuove funzionalità di Security Center SaaS, il workflow del lavoro investigativo viene semplificato grazie a un’unica interfaccia moderna e intuitiva.

Gli operatori possono cercare persone o veicoli in filmati dal vivo o registrati usando il linguaggio naturale e filtri avanzati. I risultati sono arricchiti con informazioni contestuali che riguardano, per esempio, l’attività nelle vicinanze, ciò che è accaduto prima e dopo un incidente, o la localizzazione di persone con aspetto simile. Gli addetti alla sicurezza possono identificare rapidamente la telecamera da esaminare, senza perdere tempo a rintracciare il filmato giusto all’interno di un ampio impianto con numerosi dispositivi o passare da uno strumento all’altro per ricostruire la dinamica di un incidente.

La soluzione Security Center SaaS, essendo sviluppata su architettura aperta, si integra con uno degli ecosistemi di telecamere e dispositivi più ampi del settore, dunque, offre alle organizzazioni la libertà di scegliere l’hardware che meglio si adatta alle proprie esigenze, senza essere vincolate a un unico fornitore. Sfruttando metadati completi, generati dalle diverse marche e modelli di telecamere, gli operatori possono gestire le funzionalità di ricerca avanzate per ottenere rapidamente informazioni più precise e contestuali.

Caratteristiche principali delle nuove funzionalità di Security Center SaaS

Ricerca intelligente : permette agli utenti di avviare un’indagine basata sull’intelligenza artificiale direttamente dal riproduttore video, selezionando una persona, un veicolo o un oggetto. Utilizzando le funzionalità di ricerca contestuale, il sistema si adatta automaticamente alla selezione dell’operatore e avvia il workflow di ricerca più appropriato. Questo approccio elimina le ipotesi, rendendo le indagini più veloci e intuitive

: permette agli utenti di avviare un’indagine basata sull’intelligenza artificiale direttamente dal riproduttore video, selezionando una persona, un veicolo o un oggetto. Utilizzando le funzionalità di ricerca contestuale, il sistema si adatta automaticamente alla selezione dell’operatore e avvia il workflow di ricerca più appropriato. Questo approccio elimina le ipotesi, rendendo le indagini più veloci e intuitive Attività nelle vicinanze : per scoprire rapidamente cosa è successo prima o dopo un evento cercando persone o veicoli rilevati vicino a una scena e all’interno di un intervallo di tempo specifico. Questa funzione è importante per scoprire il contesto intorno a eventi sospetti o per verificare i movimenti.

: per scoprire rapidamente cosa è successo prima o dopo un evento cercando persone o veicoli rilevati vicino a una scena e all’interno di un intervallo di tempo specifico. Questa funzione è importante per scoprire il contesto intorno a eventi sospetti o per verificare i movimenti. Rilevamento di entrata e uscita : per individuare il momento esatto in cui una persona, un veicolo o un oggetto entra o esce da una scena. Questo consente una revisione immediata della scena, fornendo agli investigatori informazioni chiare per l’analisi e la reportistica degli incidenti.

: per individuare il momento esatto in cui una persona, un veicolo o un oggetto entra o esce da una scena. Questo consente una revisione immediata della scena, fornendo agli investigatori informazioni chiare per l’analisi e la reportistica degli incidenti. Persone simili: per localizzare individui con un aspetto simile su più telecamere grazie al rilevamento avanzato della somiglianza. Il sistema crea un profilo digitale unico per ogni persona e localizza persone con un aspetto simile, anche in ambienti multi-sito e con dispositivi di diversi vendor.

Disponibilità

Le nuove funzionalità saranno disponibili a partire dal 29 settembre 2025 per tutti gli utenti di Security Center SaaS.

Dichiarazioni

“I professionisti della sicurezza lavorano spesso sotto pressione per analizzare rapidamente grandi volumi di video e dati, specialmente dopo incidenti importanti“, ha affermato Jonathan Doyon, Senior Product Group Director di Genetec. “La nostra nuova ricerca intelligente offre ai team investigativi un modo più veloce e intuitivo per trovare prove rilevanti, ricostruire la cronologia degli eventi e condividere in modo sicuro i risultati, il tutto utilizzando un’unica interfaccia unificata. Con le nuove funzionalità di indagine in Security Center SaaS, stiamo offrendo un’esperienza investigativa unificata e contestualizzata, grazie alla quale gli operatori possono capire rapidamente cosa è successo e agire con precisione. È il tipo di innovazione che gli addetti ai lavori chiedevano da tempo, e questo è solo l’inizio“.