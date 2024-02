Sicurezza Antincendio: pubblicata la Guida di ANIE SICUREZZA

Garantire la sicurezza sui posti di lavoro è un imperativo e per questo è essenziale essere al corrente di tutte le normative dedicate alla sicurezza antincendio.

Le competenze specialistiche sono oggi un patrimonio culturale indispensabile per tutti gli operatori che scelgono di lavorare nel mondo delle tecnologie della sicurezza e della prevenzione incendi. La rispondenza alla regola dell’arte per tutti gli impianti è diventata un elemento che qualifica in termini competitivi e tutela in termini di responsabilità. La Guida di ANIE SICUREZZA “Protezione elettronica antincendio”, giunta alla sua quinta edizione, è dedicata a tutti gli attori della filiera della sicurezza antincendio, progettisti in primis, che desiderano approfondire le conoscenze e le competenze riguardanti la progettazione dei sistemi automatici di rivelazione incendio, conformi alle norme di sicurezza e agli standard di settore.

La prevenzione degli incendi e la gestione della sicurezza antincendio sono cruciali per la sicurezza delle persone e la protezione dei beni. La rivelazione incendio è una componente essenziale nella progettazione dei sistemi di sicurezza antincendio per edifici e infrastrutture. La sua importanza risiede nella capacità di individuare tempestivamente la presenza di fumo, calore o fiamme e di attivare una risposta immediata per ridurre al minimo i danni e proteggere la vita umana.

Sicurezza Antincendio: normative in continuo aggiornamento

Tra le norme più rilevanti in Italia, la UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio – Progettazione, installazione ed esercizio (2021)” che fornisce le linee guida per la conformità agli standard di sicurezza nazionali e internazionali; la norma UNI 11224 “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi (2019)” e il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015), documento chiave poiché fornisce una panoramica completa delle normative e dei regolamenti nazionali sulla prevenzione incendi.

In un contesto normativo in continuo aggiornamento, dove viene demandato al professionista anche l’onere di accertare la conformità alle norme per apparecchiature, impianti e prodotti, la Guida di ANIE SICUREZZA costituisce un valido e agile strumento operativo per gli specialisti che scelgono di operare nel mondo delle tecnologie della prevenzione e della sicurezza antincendio.

L’obiettivo del volume digitale risiede nel supportare il professionista a districarsi nella fitta rete di normative e di regole tecniche senza volersi sostituire alle numerose raccolte normative specializzate, offrendo un valido supporto al progettista che vuole valorizzare il proprio ruolo di “tecnico professionista” in grado di operare nel rispetto della regola dell’arte, nell’applicazione delle norme tecniche, nonché della legislazione vigente.