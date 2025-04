Sicurezza delle API: da Akamai, nuovi aggiornamenti per il canale

Akamai Technologies, l’azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online, ha annunciato il rilascio di importanti aggiornamenti dedicati ai programmi per i provider: sia per Security Certified Service Provider che fornisce soluzioni per la sicurezza delle API, che per Akamai Guardicore Segmentation. I partner certificati ora possono offrire Day-2 Operations Services per quanto riguarda i prodotti per la sicurezza delle API di Akamai e possono fornire il supporto tecnico di Akamai Guardicore Segmentation direttamente ai loro clienti.

Secondo un recente State of Internet Report (SOTI) di Akamai, gli attacchi alle API si presentano in varie forme, tra cui violazioni di dati, abuso delle API e attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service). In realtà, nel periodo compreso tra gennaio 2023 e giugno 2024, Akamai ha registrato 108 miliardi di attacchi alle API, che possono condurre a furto di dati, danni alla reputazione, sanzioni normative e significative perdite finanziarie, da cui si evince l’importanza della protezione delle API.

Sicurezza delle API: caratteristiche dei Day-2 Operations Services

Day-2 Operations Services continui sono essenziali per mantenere un sistema di sicurezza solido man mano che le organizzazioni perfezionano le loro strategie di segmentazione e sicurezza delle API.

I Day-2 Operations Services per la sicurezza delle API includono quanto segue:

Operational and management services: consentono ai partner di massimizzare il loro valore ai clienti tramite implementazioni ibride, revisioni aziendali trimestrali, audit e conformità delle API

consentono ai partner di massimizzare il loro valore ai clienti tramite implementazioni ibride, revisioni aziendali trimestrali, audit e conformità delle API Security incident management services: consentono ai partner di connettere le implementazioni delle soluzioni per la sicurezza delle API ai propri SOC (Security Operations Center) in modo che i team di risposta agli incidenti ricevano appositi avvisi in caso di rilevamento di minacce da parte di Akamai API Security e di altre soluzioni implementate

consentono ai partner di connettere le implementazioni delle soluzioni per la sicurezza delle API ai propri SOC (Security Operations Center) in modo che i team di risposta agli incidenti ricevano appositi avvisi in caso di rilevamento di minacce da parte di Akamai API Security e di altre soluzioni implementate Active Testing: consentono ai clienti di identificare e correggere le vulnerabilità delle API prima che vengano implementate in fase di produzione per aiutare ad eliminare i rischi e a risparmiare sui costi legati alla mitigazione.

I partner dei servizi certificati di Guardicore sono ora in grado di fornire una suite completa di servizi per l’intero ciclo di vita della microsegmentazione, dalla realizzazione del progetto fino all’assistenza in prima linea 24/7 e al day-2 operations, per mantenere aggiornate le policy e monitorare i potenziali incidenti di sicurezza delle API, garantendo, al contempo, la conformità. I clienti di Akamai Guardicore Segmentation ora possono scegliere di utilizzare i loro partner certificati locali per usufruire di un’intera gamma di servizi.

I Day-2 Operations Services per Akamai Guardicore Segmentation includono:

Segmentation administration services: consentono ai partner di massimizzare il valore dell’implementazione di Akamai Guardicore Segmentation per i loro clienti tramite aggiornamenti ed estensioni.

consentono ai partner di massimizzare il valore dell’implementazione di Akamai Guardicore Segmentation per i loro clienti tramite aggiornamenti ed estensioni. Security incident management services: consentono ai partner di collegare l’implementazione di Akamai Guardicore Segmentation dei loro clienti ai propri SOC (Security Operations Center) e di utilizzarla per contenere le minacce prevenendo il movimento laterale e per isolare le risorse infettate fino alla risoluzione del problema

consentono ai partner di collegare l’implementazione di Akamai Guardicore Segmentation dei loro clienti ai propri SOC (Security Operations Center) e di utilizzarla per contenere le minacce prevenendo il movimento laterale e per isolare le risorse infettate fino alla risoluzione del problema Audit and compliance services: consentono ai partner di semplificare la gestione delle operazioni di controllo e conformità, fornendo un’unica fonte di dati su ciò che comunica all’interno delle reti dei loro clienti, e consentendo un’applicazione coerente delle policy in tutto l’ambiente.

Dichiarazioni

“I miglioramenti apportati da Akamai ai suoi programmi Security Certified Service Provider ci consentono di migliorare i servizi offerti direttamente ai nostri clienti, incrementando notevolmente la nostra capacità di soddisfare le loro esigenze esclusive e di assicurarci che ricevano il miglior livello possibile di protezione e supporto“, ha affermato Florent Houy, Head of Cloud Innovation at Orange Cyberdefense in Francia. “Questi aggiornamenti ai programmi per i partner rafforzano la nostra capacità collettiva e l’offerta di servizi di microsegmentazione utilizzato da Orange Cyberdefense per proteggere le risorse digitali, garantire la flessibilità, soddisfare le aspettative dei nostri clienti e aiutarli a rimanere focalizzati su ciò che conta maggiormente: il loro business”.

“Il canale è il pilastro del settore della cybersecurity, che offre vantaggi assicurati per tutti: i provider di tecnologie, che espandono il loro raggio d’azione, i partner, che vedono crescere le loro attività aziendali, e i clienti, che possono usufruire delle migliori soluzioni per la sicurezza delle API, personalizzate in base alle loro esigenze“, ha affermato Paul Joseph, Executive Vice President Global Sales & Services di Akamai. “Fornire ai nostri partner gli strumenti, la formazione e il supporto più appropriati è fondamentale per favorire il successo delle nostre attività. Questi miglioramenti al programma di canale di Akamai consentono ai nostri partner di essere considerati affidabili e diventare l’unico punto di contatto per i loro clienti, consentendo così sia ai partner che ai clienti di aumentare la crescita del loro business“.