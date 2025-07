Soluzioni audio per città più sicure: le proposte di Aikom

La stagione estiva mette a dura prova anche le smart city. L’aumento dell’afflusso di turisti stranieri, la programmazione di grandi eventi musicali e di spettacoli all’aperto, oltre alla normale vita frenetica delle città, mettono a dura prova le infrastrutture di comunicazione, sicurezza e monitoraggio. Le soluzioni audio offrono un grande aiuto in questi contesti perché consente di ascoltare la città. Permette di rendere le città più sicure e di aiutare chi vi risiede, così come i visitatori e i turisti, a orientarsi con facilità. Come? Integrando l’audio con i sistemi di monitoraggio visivo già esistenti, le città ottengono una comprensione più completa degli eventi.

Le soluzioni audio offrono opportunità di interazione e di intervento. Che si tratti di infopoint o punti di soccorso nei centri cittadini o alle fermate dei mezzi pubblici, di telecamere parlanti nelle aree più trafficate, di sistemi interfonici sui dissuasori o di sistemi di diffusione sonora, queste tecnologie migliorano la comunicazione e la sicurezza negli spazi pubblici.

Perché mai si dovrebbe avere bisogno di una tecnologia audio quando ci sono già delle telecamere nelle città?

La risposta è semplice: le telecamere a circuito chiuso sono molto importanti negli spazi pubblici, ma le telecamere non consentono di comunicare con le persone presenti sul posto. È possibile vedere ciò che è inquadrato da un determinato angolo visivo, ma non si ha la possibilità di interagire o di notare qualcosa al di fuori di questo campo. La sinergia tra soluzioni audio e video garantisce una valutazione più chiara e precisa delle situazioni in tempo reale.

Ascoltare e dare voce alle città con interfoni e altoparlanti

La tecnologia interfonica nelle città moderne non serve solo per le emergenze. Aumenta anche la qualità della vita e, in generale, la comodità per gli abitanti, i turisti e soprattutto le persone con disabilità. Che si tratti di offrire indicazioni stradali, allertare le autorità o semplicemente rispondere alle domande, tecnologie interfoniche avanzate come quelle proposte da Commend e distribuite da Aikom Technology, svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di città più intelligenti e accessibili per tutti.

Quando si tratta di comunicare in modo tempestivo a un grande numero di persone, ecco che le soluzioni audio, come gli altoparlanti, rappresentano un modo semplice per rivolgersi a grandi folle. Può trattarsi di una stazione ferroviaria nell’ora di punta o di un parco di notte. Gli altoparlanti smart Commend sono in grado di adattarsi al rumore ambientale e garantiscono che il messaggio venga ascoltato. Inoltre, sono in grado di ascoltare e sono un ottimo strumento per la prevenzione proattiva del crimine, ad esempio quando qualcuno tenta di vandalizzare un edificio con la vernice spray. Non bisogna dimenticare l’effetto deterrente che un approccio diretto può avere in questa situazione.

Soluzioni audio innovative anche per esigenza semplici

Commend offre una varietà di prodotti innovativi pensati per ogni esigenza delle Smart City, anche per quelle più semplici. Quando occorre aprire una porta in una infrastruttura critica, gestire un’area o un perimetro per diffondere comunicazione di sicurezza, allerte meteo, messaggi per lo sfollamento, con Commend è semplice trovare la risposta ideale, veloce da implementare e sicura:

con l’interfono Commend OD1 , progettato per le applicazioni che richiedono un interfono con videocamera di qualità e una facile interazione con l’utente, è possibile gestire l’ingresso in un edificio o un varco carraio, l’accesso di un ospedale, una banca o una fabbrica, anche in situazioni di rumore elevato con un’intelligibilità della fonia senza pari.

, progettato per le applicazioni che richiedono un interfono con videocamera di qualità e una facile interazione con l’utente, è possibile gestire l’ingresso in un edificio o un varco carraio, l’accesso di un ospedale, una banca o una fabbrica, anche in situazioni di rumore elevato con un’intelligibilità della fonia senza pari. con un altoparlante IP Commend installabile ovunque, senza cablaggio e integrabile con gli interfoni Commend, per diffondere avvisi su aree estese. Il volume si regola automaticamente in base al rumore ambientale rilevato per un elevato livello di intelligibilità acustica.

