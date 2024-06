Soluzioni energetiche: le novità TCL esposte all’Intersolar Europe

Si terrà dal 19 al 21 giugno, al Messe München, la più grande fiera sull’industria dell’energia solare a livello internazionale Intersolar Europe e TCL PV Tech (TCL Photovoltaic Technology), azienda operante nel settore fotovoltaico, è pronta a dare il suo contributo. Con oltre 40 anni di esperienza nel settore degli elettrodomestici, TCL presenterà infatti le sue più recenti soluzioni energetiche intelligenti, sottolineando il suo impegno a creare un ambiente più pulito, più smart e più efficiente. I partecipanti potranno visitare lo stand TCL per scoprire tutto il portfolio dell’azienda in merito.

Lancio delle soluzioni energetiche TCL Smart Home Energy

Il 19 giugno alle 14, TCL presenterà la sua soluzione completa per l’energia domestica intelligente, che integra moduli fotovoltaici a marchio TCL, accumulatori elettrici integrati con inverter, pompe di calore e caricabatterie EV. Queste soluzioni, gestite attraverso l’app TCL Home, offrono un approccio olistico all’utilizzo delle energie rinnovabili, ottimizzando i costi energetici e promuovendo uno stile di vita a basse emissioni di carbonio.

Una partnership strategica con BNP Paribas Personal Finance e Consors Finanz

Partecipata al 100% del Gruppo BNP Paribas, BNP Paribas Personal Finance è uno dei principali player nel credito al consumo in Europa. In Italia, la realtà è conosciuta come Findomestic. Consors Finanz, un marchio di BNP Paribas, è uno dei principali fornitori per la Germania. Il 19 giugno si terrà l’evento di Finance Solutions & Signing Ceremony con BNP Paribas Personal Finance nell’ambito di un accordo paneuropeo e con Consors Finanz per un accordo a livello tedesco. La partnership rafforza il rapporto tra TCL e BNP Paribas a livello di cooperazione strategica e di sforzi congiunti per promuovere progetti sostenibili e contribuire alla causa globale di riduzione delle emissioni di carbonio.

Le soluzioni finanziarie per abitazioni sono progettate per offrire opzioni su misura ai clienti, fornendo le migliori soluzioni energetiche economiche, un’interfaccia facile da usare attraverso l’app TCL Home e servizi affidabili a beneficio di proprietari di casa, installatori e distributori.

Lancio dei nuovi moduli fotovoltaici e della TCL Home App

Il 20 giugno alle ore 11, TCL presenterà tre nuovi moduli fotovoltaici N-Type G12R+ TOPCon Cell e shingled 4.0 progettati per massimizzare l’efficienza e la produzione di energia. Questi moduli all’avanguardia rappresentano la continua innovazione di TCL nel settore dell’energia solare.

Contemporaneamente, TCL lancerà la nuova versione dell’applicazione TCL Home, che offre agli utenti un’interfaccia integrata per monitorare e gestire efficacemente il consumo energetico domestico.

Lancio delle soluzioni energetiche a scopo commerciale

Il 20 giugno alle 14:00, TCL presenterà le sue Smart Commercial Energy Solutions in collaborazione con Pinggao International e StarCharge. Questa sessione si concentrerà sulle soluzioni energetiche avanzate progettate su misura per le applicazioni commerciali, evidenziando le partnership strategiche volte a espandere la portata di TCL nel settore commerciale.

Gli appuntamenti con TCL all’Intersolar Europe

Di seguito un save the date di tutti gli appuntamenti TCL da non perdere: