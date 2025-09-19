Sonepar acquisisce Artclima e si specializza nell’HVAC

Sonepar, specialista nella distribuzione di materiale elettrico, annuncia l’acquisizione di Artclima, azienda con sede a Scorzè (VE) attiva nel settore della climatizzazione e termoidraulica. L’operazione rafforza il posizionamento strategico di Sonepar nel comparto dell’HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning).

Artclima è un punto di riferimento riconosciuto nel settore a livello regionale. Con un fatturato 2024 superiore ai 13 milioni di euro e un team di 21 persone, l’azienda offre soluzioni climatiche su misura per una vasta gamma di edifici – dai piccoli spazi commerciali ai grandi complessi residenziali – confermando competenza e affidabilità.

Grazie a questa operazione, Sonepar potenzia la sinergia tra il settore elettrico e quello dell’impiantistica, con l’obiettivo di intercettare la crescente domanda di soluzioni integrate nel contesto della transizione energetica.

Dichiarazioni da Sonepar

“Questa acquisizione rappresenta una tappa fondamentale nella nostra strategia di crescita”, ha dichiarato Marco Brunetti, Presidente di Sonepar Italia. “Il mercato HVAC e termoidraulico stanno evolvendo rapidamente, trainati da trend strutturali come la decarbonizzazione, la riqualificazione energetica degli edifici e l’elettrificazione dei consumi. Assistiamo a una crescente convergenza di competenze tra clienti e distributori nei settori elettrico, idraulico ed energie rinnovabili. In questo contesto, Sonepar intende proporsi come partner strategico, offrendo soluzioni integrate e sostenibili per la produzione, la gestione e il controllo dell’energia elettrica e termica. L’esperienza e le competenze di Artclima saranno determinanti per aiutarci a realizzare questa visione”.