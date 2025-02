Sonepar Italia rinnova l’app: esperienze più fluide e accesso migliorato

Sonepar Italia, azienda operante nel mercato della distribuzione di materiale elettrico e parte del Gruppo internazionale Sonepar, continua ad accelerare il processo di trasformazione digitale del suo business e lancia una nuova app di e-commerce completamente rivista.

Le novità introdotte nell’app

L’applicazione, che propone un’interfaccia e un’esperienza utente aggiornate e l’opzione per l’accesso biometrico, mira ad accrescere l’utilizzo dello smartphone per visualizzare gli oltre 750 mila articoli gestiti, intercettando le richieste degli utenti dello store che vedono nell’app non solo una modalità per effettuare ordini veloci ma anche e soprattutto uno strumento per verificare la disponibilità dei prodotti, per scansionare codici con lo smartphone nei punti vendita o in cantiere e, in generale, per avviare il processo di acquisto in situazioni in cui non è possibile accedere a un pc.

Disponibile ora nell’app anche l’opzione “modalità Business”, che nasconde i prezzi e permette ai professionisti di effettuare trattative riservate, utilizzando la app Sonepar Italia come un vero e proprio catalogo.

L’obiettivo di Sonepar Italia è far transitare fino al 10% degli ordini attraverso l’app, raggiungendo un volume di 150 milioni di euro entro la fine del 2026. Al di là di queste proiezioni, l’app, che già nella sua versione precedente era stata scelta da 20 mila utenti, rappresenta un volano strategico per il potenziamento della piattaforma di e-commerce, su cui l’azienda punta a spostare circa il 30% degli ordini nel prossimo biennio.

Sonepar continua a investire su tecnologia e sviluppo dell’e-commerce

La nuova app è nelle intenzioni dell’azienda anche uno strumento utile per consolidare una posizione di avanguardia nel settore nello sviluppo delle nuove tecnologie, ambito in cui Sonepar Italia ha fatto da apripista con la prima applicazione nel mercato di riferimento già nel 2014 e con la partecipazione all’interno del Gruppo internazionale al team di sviluppo e implementazione della piattaforma di e-commerce Spark.

L’azienda continua a investire nello sviluppo dell’e-commerce, con particolare attenzione al mobile, per offrire un’esperienza di acquisto sempre più integrata. Questa strategia omnicanale combina il mondo digitale con la rete di punti vendita fisici, garantendo una presenza capillare sul territorio e un sistema logistico avanzato. Non a caso, l’ulteriore passo in avanti nel processo di trasformazione digitale giunge a pochi giorni dall’inaugurazione a Pomezia del secondo hub logistico hi-tech, con cui Sonepar Italia si propone di potenziare ed efficientare la distribuzione dei prodotti con consegne entro le 24 ore, e a valle di una serie di importanti acquisizioni aziendali volte a consolidare la presenza fisica in tutta la penisola.

Dichiarazioni

“Abbiamo intenzione di rafforzare ulteriormente il nostro presidio del canale digitale e per questo intendiamo proseguire sulla strada del miglioramento continuo degli strumenti messi a disposizione dei nostri clienti”, dichiara Sergio Novello, Presidente e AD Sonepar Italia. “L’app è un tassello fondamentale nella strategia omnicanale adottata da Sonepar perché costituisce una porta d’accesso veloce al nostro catalogo e alla piattaforma di e-commerce e consente agli utenti di avviare il processo di ordine per poi concluderlo magari da una postazione fissa o al banco di uno dei nostri store”.