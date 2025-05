Spatial Reality Display e tecnologia Touchless innovano il retail

Il futuro è già qui. Il settore retail si trasforma e si evolve continuamente per offrire agli utenti esperienze uniche attraverso l’ausilio delle ultime tecnologie in circolazione. Tra queste tecnologie c’è l’innovativo Spatial Reality Display (SRD) di Sony che, integrato con la tecnologia di interazione senza contatto AI del partner Ameria, offrirà un nuovo livello di esperienze immersive e personalizzate all’interno del punto vendita.

Questa sorprendente tecnologia verrà presentata alla prossima edizione del Digital Signage Summit Europe.

Esperienze 3D senza precedenti con Spatial Reality Display e la tecnologia Touchless

Progettata per soddisfare le aspettative moderne, la collaborazione tra Sony e Ameria offre ai clienti la possibilità di interagire con i prodotti e di personalizzarli in un ambiente 3D compatto e spaziale, il tutto senza bisogno di wearable o touchscreen. Ora, i retailer possono offrire esperienze dinamiche e intuitive che consentono agli acquirenti di visualizzare le personalizzazioni, esplorare le opzioni dei prodotti e interagire con i marchi in un modo senza precedenti.

Il sistema sfrutta lo Spatial Reality Display all’avanguardia di Sony per creare immagini tridimensionali e realistiche che fluttuano nello spazio, mentre la tecnologia Touchfree di Ameria rileva i gesti, lo sguardo e la prossimità per consentire interazioni naturali e fluide. Questa fusione di tecnologie offre un viaggio senza soluzione di continuità e senza contatto dall’esplorazione del prodotto alla sua personalizzazione

Lo Spatial Reality Display di Sony riduce le esigenze di stoccaggio in negozio consentendo di presentare virtualmente le variazioni di prodotto attraverso un’interazione 3D immersiva e controllata dai gesti. Da un lato, questo migliora il coinvolgimento dei clienti e, dall’altro, riduce l’inventario fisico necessario. I rivenditori possono operare in spazi più piccoli pur offrendo un’ampia gamma di prodotti. Inoltre, articoli di valore elevato come i gioielli possono essere esposti in modo accattivante e privo di rischi, eliminando i timori di furto o danneggiamento e mantenendo l’esperienza premium che il lusso comporta.

I rivenditori e gli integratori che visiteranno il Digital Signage Summit Europe potranno sperimentare la realtà spaziale di Sony e la tecnologia AI di Ameria e scoprire come queste innovazioni stanno aprendo la strada al futuro del coinvolgimento dei clienti.

Dichiarazioni

“Siamo convinti che il futuro del retail risieda in percorsi immersivi e intuitivi per i clienti“, ha dichiarato Matsumura Motoki, Marketing Director, PDS, Sony Europe. “Combinando il nostro Spatial Reality Display con l’innovativa tecnologia AI di Ameria, consentiamo ai retailer di offrire esperienze veramente interattive e senza contatto che prima erano inimmaginabili“.

“La nostra collaborazione con Sony dimostra la potenza della combinazione tra tecnologia visiva avanzata e interattività guidata dall’intelligenza artificiale“, ha dichiarato Albrecht Metter, fondatore e CEO di Ameria. “Insieme, aiutiamo i nostri clienti a creare connessioni significative con i loro clienti, rendendo la scoperta, la personalizzazione e il coinvolgimento dei prodotti più intuitivi e coinvolgenti che mai. E stiamo assistendo a casi eccezionali che vanno oltre la vendita al dettaglio in molti settori come la medicina, l’istruzione e l’architettura“.