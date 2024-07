Splunk nomina Arrow Electronics partner dell’anno

Molto apprezzata per l’innovazione che porta a produttori e fornitori di servizi, Arrow Electronics annuncia un altro importante riconoscimento. L’azienda infatti comunica di aver ottenuto la nomina di ‘EMEA Regional Distributor Partner of the Year 2024’ per le straordinarie performance e l’impegno profuso nelle relazioni con Splunk.

Il prestigioso riconoscimento premia il partner della distribuzione che offre servizi a valore aggiunto in grado di accelerare il successo e la crescita dei reciproci interlocutori commerciali. Arrow ha dimostrato un’eccellente gestione di preventivi e ordini, delle vendite, del supporto tecnico e delle iniziative di marketing con e per i partner di canale.

“Questo award riflette il grande contributo e la dedizione da parte di tutto il nostro team EMEA nel supportare Splunk e i partner di canale. Siamo orgogliosi di contribuire al successo dei clienti reciproci e ci auguriamo di intensificare la collaborazione nel prossimo anno“, ha dichiarato Mike Worby, EMEA Head of Strategic Alliances per la divisione enterprise computing solutions di Arrow.

“Congratulazioni ad Arrow per essere stata nominata EMEA Regional Distributor Partner of the Year 2024“, ha dichiarato Gretchen O’Hara, Vice President, worldwide partners and alliances di Splunk. “Gli Splunk Partner Awards 2024 premiano i partner come Arrow per le loro eccellenze e le innovazioni e celebrano il successo congiunto che contribuisce ad aiutare i clienti nel migliorare la resilienza e nel vincere le sfide quotidiane. Insieme, siamo concentrati sulla realizzazione di valore costante per i nostri clienti“.