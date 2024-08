SSD a banda larga: KIOXIA porta il prototipo al FMS

Una rivoluzionaria soluzione che spingerà l’efficientamento energetico dei data center, varcherà le porte del FMS (Future of Memory and Storage, ex Flash Memory Summit), che si sta tenendo a Santa Clara, California, Stati Uniti. KIOXIA Europe, specialista mondiale di soluzioni di memoria, è presente all’evento con un prototipo di SSD a banda larga dotato di interfaccia ottica per i centri dati di nuova generazione.

Le potenzialità dell’SSD a banda larga di KIOXIA

Sostituendo il cablaggio elettrico con quello ottico all’interno dei dispositivi nei centri dati, è possibile ampliare notevolmente la distanza fisica tra i dispositivi, riducendo il cablaggio e mantenendo l’efficienza energetica e l’alta qualità del segnale. Ciò garantisce, inoltre, maggiore flessibilità nella progettazione dei sistemi dei centri dati e relative applicazioni.

Utilizzando un’interfaccia ottica, è possibile aggregare i singoli componenti dei sistemi quali SSD e CPU e interconnetterli senza soluzione di continuità, favorendo così l’evoluzione di un “sistema informatico disaggregato” che possa utilizzare in modo efficiente le risorse in base al carico di lavoro. Inoltre, grazie a un’integrità del segnale elevata, si prevede che l’interfaccia ottica contribuirà all’implementazione di sistemi informatici ad alte prestazioni che operano in ambienti ostili, come lo spazio.

Tali risultati sono frutto del progetto Next Generation Green Data Center Technology Development finanziato dalla New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) come parte del Green Innovation Fund Project: Construction of Next Generation Digital Infrastructure.

Nell’ambito di questo progetto a sovvenzioni vengono sviluppate tecnologie di nuova generazione con l’obiettivo di generare un risparmio energetico di oltre il 40% rispetto a quello dei centri dati attuali. Nel quadro dello stesso progetto, KIOXIA sta sviluppando unità SSD a banda larga con interfaccia ottica per l’archiviazione dei dati nei centri dati ecologici di prossima generazione.

Dichiarazioni

“Il prototipo di SSD a banda larga di KIOXIA con interfaccia ottica, se utilizzato con altri dispositivi e sistemi basati su tecnologia ottica all’interno dell’infrastruttura dei centri dati, è potenzialmente in grado di rivoluzionare i centri dati per come li conosciamo oggi”, spiega Axel Störmann, Direttore Tecnico e Vice Presidente di KIOXIA Europe. “Le nuove unità SSD favoriranno lo sviluppo di futuri ambienti server ‘più ecologici’, offrendo non solo un’efficienza energetica nel suo complesso, ma anche una maggiore efficienza di archiviazione, scalabilità e prestazioni (miglioramento di capacità effettiva e latenza)”.