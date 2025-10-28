Stampa on-demand e autenticazione smart: Fujiflm punta sul server-less

Fujifilm Europe annuncia la disponibilità di due applicazioni per dispositivi senza server per la sua gamma di stampanti multifunzione (MFP) Apeos: Stampa on-demand senza server e autenticazione senza server. Oggi molte PMI devono affrontare sfide sempre più impegnative per proteggere le informazioni sensibili senza incorrere nella complessità e nei costi elevati associati alle soluzioni di sicurezza. Per risolvere questo problema, entrambe le applicazioni offrono un’opzione di sicurezza affidabile e a basso costo, ora disponibile nel Regno Unito, in Francia, Italia, Spagna, Polonia, Paesi Bassi e Slovenia.

Stampa on-demand senza server

La stampa on-demand senza server di Fujifilm è un’applicazione che può essere installata direttamente su un dispositivo multifunzione. Consente agli utenti di rilasciare i documenti archiviati su qualsiasi dispositivo collegato, senza un server di stampa dedicato in loco o nel cloud. Se il dispositivo che ha ricevuto per primo il lavoro è occupato, l’utente può semplicemente rilasciarlo su un’altra stampante multifunzione disponibile sulla rete. E poiché i lavori vengono trattenuti in attesa di conferma prima della stampa, è possibile ridurre notevolmente le stampe non necessarie.

Autenticazione senza server

Insieme alla stampa on-demand, Fujifilm introduce l’applicazione di autenticazione senza server di Fujifilm, una volta installata su dispositivi multifunzione, consente la condivisione delle informazioni utente per l’autenticazione con più dispositivi, in modo che gli utenti possano registrare una smart card o autenticarsi su qualsiasi dispositivo collegato all’interno dell’ambiente server-less.

Le informazioni di autenticazione dell’utente vengono condivise dal “dispositivo principale” designato a tutti i dispositivi collegati nella rete. Questa condivisione utilizza una funzione di registrazione della smart card che associa le credenziali memorizzate sul dispositivo all’ID della carta. Una volta condivise, le informazioni possono essere utilizzate da qualsiasi dispositivo collegato tramite operazioni di autenticazione, senza necessità di configurare un server dedicato per collegare i dispositivi, riducendo così i costi e la complessità.

Dichiarazioni

Matthew Wrighton, Direttore divisione Device Technology, Fujifilm Europe, commenta: “A supporto della nostra pluripremiata gamma di dispositivi multifunzione Apeos, siamo lieti di offrire ai clienti europei i servizi di stampa on-demand senza server e autenticazione senza server di Fujifilm. Per le PMI che necessitano di una sicurezza dei dispositivi flessibile, economica ma affidabile, questi servizi rappresentano la soluzione ideale”.