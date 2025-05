Stampanti A4: le proposte avanzate, sicure e intelligenti di Sharp

I nuovi ambienti di lavoro ibridi hanno bisogno di dispositivi che garantiscano connettività, sicurezza e produttività.

Sharp, azienda leader per prodotti innovativi e servizi tecnologici, risponde a queste esigenze con il lancio delle nuove stampanti A4 che vanno ad arricchire la crescente gamma di prodotti progettati per soddisfare le complesse esigenze delle moderne postazioni di lavoro.

Tra le novità le stampanti A4 BP-B547PW (monocromatica) e BP-C542PW (a colori) si distinguono per essere i modelli più avanzati, sicuri e con tutte le funzionalità della gamma Sharp A4. A complemento della gamma esistente, i nuovi modelli offrono le più recenti caratteristiche ad alte prestazioni del marchio Sharp in un modello A4 più compatto, ideale per le postazioni di lavoro con spazio limitato.

Migliore connettività per team di lavoro ibridi

Per coloro che oggi lavorano in modalità ibrida, e dunque con la necessità di essere connessi ai colleghi in qualsiasi orario e da qualsiasi luogo, è fondamentale massimizzare la produttività. I nuovi modelli Sharp offrono un facile accesso a diversi servizi cloud come Microsoft Teams, Google Drive e Dropbox, consentendo agli utenti di accedere da remoto e gestire le attività di stampa da qualsiasi luogo.

Nuove stampanti A4 Sharp: robusta sicurezza per proteggere documenti e dati

Le nuove stampanti A4 di Sharp offrono aggiornamenti remoti del firmware per salvaguardare la sicurezza aziendale e il supporto opzionale anti-malware Bitdefender che protegge dalle vulnerabilità della rete e dei dati, garantendo la massima tranquillità agli utenti. Le scansioni antivirus sono inoltre programmate quotidianamente per impostazione predefinita e accompagnano le scansioni in tempo reale sui dati in entrata o in uscita.

Funzionalità intelligenti per una maggiore efficienza

I nuovi modelli di stampanti A4 sono dotati della piattaforma di controllo di ultima generazione Sharp che migliora e potenzia ulteriormente l’usabilità, le prestazioni e la produttività, il tutto con una sicurezza ai vertici della categoria. La piattaforma garantisce un’esperienza d’uso coerente tra tutti i modelli Sharp, facilitando l’adattamento degli utenti ai nuovi prodotti.

Coerenza con gli obiettivi ambientali

Le stampanti A4 per ufficio di nuova generazione Sharp offrono la stessa operatività e l’elevata produttività delle stampanti A3, con particolare miglioria del consumo energetico rispetto ai modelli precedenti.

Ben Lake, Senior Product Manager MFP & Printer Products di Sharp Europe afferma: “Le nostre nuove stampanti A4 incorporano le caratteristiche più avanzate dei prodotti del nostro Gruppo, garantendo perfetta connettività, sicurezza aziendale ed efficienza, tutto questo in un formato compatto, adatto a qualsiasi ufficio. I nuovi modelli arricchiscono il nostro portafoglio di Multifunzione e Stampanti e rafforzano l’impegno di Sharp nel fornire prodotti e soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del mondo del lavoro”

Disponibilità delle nuove stampanti A4 di Sharp

Le nuove stampanti A4 BP-B547WD/537WR, BP-B547PW, BP-C533WR/WD e BP-C542PW sono ora disponibili per l’acquisto presso Sharp e i suoi partner.