Stellantis rimoderna il “Dome” con la tecnologia Sony

Stellantis, rinomato attore dell’industria automobilistica, desiderava sostituire l’installazione obsoleta della sua iconica sala parigina “Dome“, dedicata ai workshop di Design Europe, alle presentazioni interne dei responsabili dei marchi e agli eventi per i media.

Il gruppo Stellantis ha scelto un display Crystal LED serie BH di Sony per rinnovare questa sala iconica. Il nuovo video wall premium, uno schermo ad alte prestazioni lungo 16 metri e alto 3 metri, sostituisce una soluzione di videoproiezione in uso da 10 anni. Ora rappresenta il nuovo standard di qualità visiva.

Un’esperienza immersiva per i marchi Stellantis

Utilizzato per le presentazioni dei CEO dei vari marchi del Gruppo Stellantis e per il lancio dei veicoli, il “Dome” doveva riflettere l’eccellenza del gruppo automobilistico. L’obiettivo era quello di sostituire una soluzione di videoproiezione ormai obsoleta con un dispositivo ad altissime prestazioni in grado di riprodurre accuratamente i più piccoli dettagli dei modelli esposti – colori, texture, finiture – creando un immediato effetto “wow”.

Si trattava di un’installazione ambiziosa, soggetta a grandi vincoli tecnici, in particolare a livelli elevati di luce ambientale, alla necessità di una colorimetria impeccabile e all’esigenza di un’affidabilità assoluta per creare un’esperienza visiva spettacolare.

La soluzione di Sony

Dopo una gara d’appalto pubblica e un confronto tra tre fornitori, Sony si è imposta con la tecnologia Crystal LED BH15D, progettata per ambienti molto esigenti. L’elevato livello di luminosità (1.700 cd/m²) dello schermo Crystal LED BH15D garantisce una visibilità perfetta, anche in un ambiente inondato di luce naturale come quello del Dome. Il suo rivestimento antiriflesso elimina ogni distrazione visiva, esaltando la profondità dei neri e l’effetto immersivo.

Per Stellantis, l’accuratezza dei colori era essenziale per rispettare l’identità visiva dei marchi automobilistici presentati. Grazie al processore d’immagine X1 for Crystal LED e alla tecnologia Super Bit Mapping a 22 bit, la serie BH offre una resa ultra fedele, garantendo una presentazione accurata di finiture, colori della carrozzeria e texture.

Le dimensioni eccezionali dello schermo consentono inoltre ai team di proiettare rappresentazioni 3D a grandezza naturale dei veicoli, confrontando modelli, configurazioni o finiture diverse, per migliorare l’esperienza immersiva delle presentazioni.

Oltre alle prestazioni tecnologiche e all’affidabilità della soluzione, il supporto costante fornito da Sony e dal suo partner integratore SCC, che ha garantito un monitoraggio di alta qualità dall’installazione fino alle regolazioni finali, ha rappresentato un vantaggio significativo in termini di soddisfazione complessiva del gruppo.

Dichiarazioni

“La nitidezza delle immagini, la profondità dei neri e la fedeltà dei colori sono fantastiche. Il rendering è incredibilmente realistico, sia per i video che per i rendering 3D o i confronti tra modelli“, afferma Phillipe Deren, Responsabile dello sviluppo del design digitale di Stellantis.