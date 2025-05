SureColor S8100: ultimo tassello delle stampanti 64 pollici di Epson

Maggiore produttività, qualità delle immagini e affidabilità. Sono queste le caratteristiche distintive del nuovo modello di stampante 64 pollici SureColor S8100 annunciata da Epson.

La SureColor S8100 è la nuova stampante per la comunicazione visiva a sei colori eco-solvent che sostituisce il precedente modello SureColor SC-S60600 ed affianca i modelli SureColor SC-S7100 e SureColor SC-S9100.

Progettata per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei professionisti del signage, Epson SureColor S8100 è dotata dell’innovativo set di inchiostri Ultra Chrome GS3 – che include CMYK, ciano chiaro (Lc) e magenta chiaro (Lm) – per una qualità di stampa superiore e con livelli di banding ridotti. Non solo: grazie alla nuova testina di stampa PrecisionCore MicroTFP di dimensioni maggiori, rispetto a SureColor SC-S60600 è possibile aumentare la produttività fino al 30% in funzione del tipo di materiale, garantendo il completamento rapido di attività di stampa di grandi volumi senza compromettere la qualità.

L’altezza di soli 1.021 mm (una riduzione di 317 mm rispetto al modello precedente), la copertura trasparente e il design a basso profilo consentono inoltre di monitorare facilmente e da qualsiasi angolazione lo stato del lavoro in corso.

Caratteristiche principali di SureColor SC-S8100

Maggiore produttività : con i suoi 9.600 ugelli (rispetto ai 7.200 della versione precedente), la nuova testina di stampa PrecisionCore Micro TFP offre maggiore velocità in tutte le principali modalità di stampa, con conseguente aumento della produttività e riduzione del banding grazie all’uso della tecnologia a mezzetinte multistrato.

: con i suoi 9.600 ugelli (rispetto ai 7.200 della versione precedente), la nuova testina di stampa PrecisionCore Micro TFP offre maggiore velocità in tutte le principali modalità di stampa, con conseguente aumento della produttività e riduzione del banding grazie all’uso della tecnologia a mezzetinte multistrato. Design intuitivo : il nuovo design include un pannello touch-screen da 4,3 pollici per un facile utilizzo, con la possibilità di gestire facilmente i livelli di inchiostro e lo stato della stampante. La funzione hot swap consente inoltre di sostituire gli inchiostri durante la stampa, riducendo al minimo i tempi di inattività e migliorando la produttività.

: il nuovo design include un pannello touch-screen da 4,3 pollici per un facile utilizzo, con la possibilità di gestire facilmente i livelli di inchiostro e lo stato della stampante. La funzione hot swap consente inoltre di sostituire gli inchiostri durante la stampa, riducendo al minimo i tempi di inattività e migliorando la produttività. Funzionamento affidabile : SureColor SC-S8100 è dotata della tecnologia di controllo degli ugelli (NVT), che ne rileva automaticamente le condizioni e regola la qualità di stampa se vengono individuati intasamenti. Inoltre, un sistema antistatico di pulizia per supporti impedisce a polvere e lanugine di compromettere la stampa.

: SureColor SC-S8100 è dotata della tecnologia di controllo degli ugelli (NVT), che ne rileva automaticamente le condizioni e regola la qualità di stampa se vengono individuati intasamenti. Inoltre, un sistema antistatico di pulizia per supporti impedisce a polvere e lanugine di compromettere la stampa. Epson Cloud Solution PORT: SureColor SC-S8100 è compatibile con Epson Cloud Solution PORT, che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sulle prestazioni della stampante, sull’utilizzo delle apparecchiature e sulle notifiche di manutenzione, ottimizzando l’efficienza del flusso di lavoro.

In base alle esigenze di utilizzo dei singoli colori, è possibile scegliere tra confezioni di inchiostro in sacche da 800 ml o da 1500 ml.

Specifiche tecniche

dimensioni (L x P x A): 2.620 mm x 925 mm x 1.021 mm;

peso: 340 kg;

set di inchiostri: 6 colori (CMYK, Lc, Lm);

sistema di caricamento esterno: sacche di inchiostro selezionabili (da 800 ml o 1500 ml);

LCD: touch-screen da 4,3 pollici.

Dichiarazioni

“Aggiungendosi alle recenti SureColor SC-S7100 e SureColor SC-S9100”, ha dichiarato Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia, “SureColor S8100 completa la nostra gamma di nuove stampanti da 64 pollici per la comunicazione visiva, dimostrando il nostro impegno verso l’innovazione e l’affidabilità, offrendo una maggiore produttività e una qualità di stampa superiore per i professionisti del signage. La stampante sarà esposta a Fespa dal 6 al 9 maggio 2025 presso lo stand Epson (A20, padiglione 2.2)“.