TandemVu: la telecamera PTZ 2 in 1 di HIKVISION

Il nuovo concetto di telecamera PTZ per Hikvision si chiama TandemVu, due telecamere in un prodotto, una telecamera panoramica di contesto per non perdere mai di vista tutta la scena e una telecamera PTZ in grado di muoversi e cogliere i particolari, per una videosorveglianza completa sino all’ultimo dettaglio.

TandemVu offre una doppia visuale

Una telecamera fissa per riprendere la scena nel suo complesso e una PTZ per entrare nel dettaglio di ciò che merita attenzione: due apparati completamente indipendenti in un solo dispositivo ultracompatto. Tutto questo è TandemVu di HIKVISION: due punti di vista contemporanei da un unico punto di osservazione.

Per non perdersi nulla

Distrazione, sonnolenza, errore umano? Basta davvero poco per perdere un evento importante. HIKVISION risponde con la funzione Linkage, che consente alla telecamera PTZ TandemVu di spostarsi automaticamente ed immediatamente nella zona dell’inquadratura generale dove si è verificato l’allarme, quindi inquadrare l’area dove l’intruso si è presentato e seguirlo per tutto il tempo necessario senza che l’operatore debba agire in alcun modo. Il calo d’attenzione non è più un problema: l’operatore può avere sempre una visione complessiva e dettagliata dell’accaduto, sia in tempo reale che consultando le registrazioni delle telecamere.

Alta tecnologia HIKVISION

Ma la doppia visuale non basta: le tecnologie di analisi video Smart Event e di imaging DarkFighter e ColorVu offrono una detection precisa e affidabile, oltre ad un’eccellente sensibilità alla luce. Entrambi gli apparati di ripresa di TandemVu offrono infatti funzioni di videoanalitica intelligente per la protezione perimetrale e garantiscono ottime prestazioni in tutte le condizioni di luminosità, supportate da tecnologie capaci di gestire situazioni di luce e di buio difficili.

Vantaggi per l’installatore

Disporre di una doppia telecamera in un unico apparato significa poter gestire un unico dispositivo al posto di due e dunque dimezzare tempo di installazione, stesura dei cavi e configurazioni. In altre parole: risparmiare tempo e denaro. Poter gestire poi TandemVu con un solo cavo, una sola porta di rete e un unico indirizzo IP significa infine ottimizzare i costi della rete dati.

Vantaggi per il cliente finale

Con TandemVu il cliente finale beneficerà di un sistema di ultima generazione, più semplice e snello per numero di apparati e di impatto estetico gradevole, con prestazioni di alto livello in un prodotto contenuto sia nelle dimensioni che nei costi per ottimizzare l’investimento.

TandemVu è ideale per tutti i contesti

Ideale per applicazioni di small e medium business e residenziale, le telecamenre TandemVu si prestano anche a contesti pubblici da videosorvegliare: parchi, giardini, crocevia stradali, parcheggi e piazze. In ambito privato sono ideali per piccoli capannoni, piazzali e parcheggi di aziende private, giardini e parchi di ville, come pure per piccole protezioni perimetrali.