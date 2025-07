TCL 60 SE: il nuovo smartphone TCL elegante e moderno

TCL, brand tecnologico globale di display per smartphone, tablet e dispositivi connessi, annuncia la disponibilità europea del nuovo TCL 60 SE. Progettato per offrire prestazioni affidabili e un’ampia capacità di archiviazione a un prezzo accessibile, il TCL 60 SE rappresenta la soluzione ideale per chi desidera un’esperienza mobile completa, semplice e priva di complicazioni.

Funzionalità essenziali e stile moderno nel nuovo TCL 60 SE

Il TCL 60 SE abbina praticità quotidiana a un design curato ed elegante. Perfetto per gestire le attività di ogni giorno, scattare foto o guardare contenuti multimediali, grazie al generoso display HD+ da 6,67”, che assicura una visione ampia e confortevole. Il sistema audio con doppi altoparlanti garantisce un’esperienza sonora coinvolgente, mentre le tecnologie Face Unlock e Fingerprint Unlock offrono accesso rapido e sicuro in ogni momento.

La memoria interna da 512GB del TCL 60 SE consente di archiviare con tranquillità foto, applicazioni e file, senza dover cancellare o trasferire dati continuamente. Completano il comparto fotografico una fotocamera posteriore da 50MP con intelligenza artificiale e una frontale da 8MP, ideali per catturare in dettaglio volti, momenti e paesaggi.

Prestazioni dinamiche e affidabili

Equipaggiato con un processore octa-core e 18GB di RAM totali (8GB fisici + 10GB tramite RAM Boost), il nuovo smartphone TCL garantisce fluidità e reattività nelle attività quotidiane, dal multitasking alle videochiamate. La batteria da 5010mAh assicura un’autonomia duratura e supporta la ricarica rapida a 18W, per essere pronti a ripartire in tempi brevi.

Disponibilità e colori

Il TCL 60 SE è disponibile in tutta Europa nelle eleganti colorazioni Obsidian Black e Blizzard White, con una generosa configurazione da 512GB di memoria interna. Il prezzo consigliato al pubblico è di 179,90 €, posizionandosi come una scelta competitiva per chi cerca affidabilità, spazio e stile, senza compromessi.