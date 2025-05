TD SYNNEX Academy è Google Cloud Authorized Training Partner (ATP)

TD SYNNEX, aggregatore di soluzioni e distributore globale per l’ecosistema IT, annuncia che TD SYNNEX Academy Italia è stata riconosciuta come Google Cloud Authorized Training Partner (ATP) per le regioni dell’Europa sud-orientale, Medio Oriente e Africa, rafforzando così il proprio impegno nella formazione IT e nel supporto ai partner all’interno dell’ecosistema Google Cloud.

TD SYNNEX Academy: cosa accadrà adesso?

Diventare Google Cloud Authorized Training Partner (ATP) significa ottenere la certificazione ufficiale per erogare corsi di formazione su Google Cloud. Questo riconoscimento attesta la qualità della formazione offerta dall’Academy e garantisce ai partecipanti che l’istruzione ricevuta sia conforme agli standard Google Cloud, con accesso a contenuti ufficiali, materiali aggiornati e istruttori certificati.

Essere un Google Cloud Authorized Training Partner consente a TD SYNNEX Academy di offrire ai propri partner un’ampia gamma di vantaggi. I partner potranno accedere a formazione ufficiale con corsi Google Cloud tenuti da istruttori certificati, utilizzando materiali di alta qualità e programmi costantemente aggiornati. Saranno inoltre supportati in percorsi di certificazione, fondamentali per la crescita professionale e la competitività sul mercato.

La formazione offerta è altamente personalizzabile e adattabile alle esigenze aziendali, con opzioni di apprendimento flessibili, sia online che in presenza. Inoltre, TD SYNNEX Academy fornirà supporto strategico ai partner, aiutandoli a sviluppare le competenze necessarie per sfruttare al meglio le tecnologie Google Cloud.

Dichiarazioni

“Questo riconoscimento rappresenta un traguardo significativo per TD SYNNEX Academy, che ora può offrire ai propri partner una formazione di altissimo livello, fornendo loro le competenze necessarie per sfruttare al meglio le soluzioni Google Cloud”, ha dichiarato Alberto Valivano, BU Director High Growth Technologies di TD SYNNEX Italy. “Lo scorso anno avevamo annunciato anche la disponibilità di un centro Kryterion presso la nostra sede di San Giuliano, che in questi mesi è diventato un punto di riferimento per i partner che avevano necessità di fare esami Google Cloud. L’obiettivo rimane quello di supportare le aziende nel loro percorso di innovazione e trasformazione digitale, offrendo percorsi formativi certificati e all’avanguardia”.