TD SYNNEX Italy è Best Logistics e Most Innovative Distributor

TD SYNNEX Italy, aggregatore di soluzioni e distributore globale per l’IT, è stata nominata “Best Logistics Distributor” e “Most Innovative Distributor” nell’ambito dei premi CONTEXT ChannelWatch Distributor of the Year 2024.

CONTEXT ChannelWatch è uno dei più grandi sondaggi online a livello mondiale per i reseller IT. Con oltre 9.000 rivenditori partecipanti, offre preziosi insight sulle intenzioni di acquisto e le decisioni della community di canale, insieme alle principali sfide di business e alle tendenze del settore. Come parte del sondaggio, i rivenditori di ogni paese nominano i distributori con cui collaborano per i premi ChannelWatch Distributor of the Year di CONTEXT.

Il canale IT sta riprendendo quota, con una crescita positiva nel secondo trimestre 2024 per la prima volta in un anno. La crescita arriva da categorie diverse, con un aumento delle vendite di dispositivi mobili e periferiche, insieme a un incremento in alcuni progetti di infrastruttura IT, vendite di software e investimenti governativi in sanità ed educazione, sostenuti dal programma NextGenerationEU.

Il quadro macroeconomico è misto: la fiducia nel business rimane contenuta, ma alcuni indicatori economici chiave mostrano segnali di miglioramento, con una riduzione dei tassi di interesse e un miglioramento del tasso d’inflazione. Ci aspettiamo una crescita sostenuta nei prossimi quattro trimestri, grazie all’aumento delle vendite di software e infrastrutture, e con il ciclo di aggiornamento dei sistemi personali stimolato dalla fine del supporto per Windows 10 nel 2025.

Howard Davies, CEO e co-founder di CONTEXT, ha dichiarato: “Congratulazioni a TD SYNNEX Italy per aver vinto i premi CONTEXT ChannelWatch Most Innovative e Best Logistics Distributor. L’innovazione resta la forza trainante del progresso nel settore, e TD SYNNEX Italy ha dimostrato che la vera innovazione va oltre le promesse: richiede risultati concreti. Questo riconoscimento da parte dei rivenditori sottolinea la leadership di TD SYNNEX Italy nel plasmare il futuro del canale”.

“Siamo estremamente orgogliosi di aver ricevuto i premi Best Logistics Distributor e Most Innovative Distributor da un’istituzione prestigiosa come CONTEXT. Questi riconoscimenti rappresentano il frutto di un incredibile lavoro di squadra, composto da persone straordinarie che, grazie alle loro competenze e alla loro dedizione, ci permettono di raggiungere traguardi così significativi”, ha commentato Augusto Soveral, Vice President di TD SYNNEX Italy. “Un ringraziamento speciale va anche ai nostri partner, la cui stima nei nostri confronti ha contribuito in modo fondamentale a questi successi. Siamo felici di continuare a offrire loro un servizio di qualità sempre più elevata, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione e raggiungere insieme nuovi importanti risultati”.