TD SYNNEX premiata da Palo Alto Networks

TD SYNNEX, distributore e aggregatore globale di soluzioni per l’ecosistema IT, ha annunciato di aver ricevuto i premi Global Distributor of the Year 2024 e North American Distributor of the Year 2024 da Palo Alto Networks.

Questi premi annuali vengono assegnati a un gruppo selezionato di partner di Palo Alto Networks che, nell’ultimo anno fiscale, si sono distinti in diverse aree. I partner sono stati selezionati attraverso una metodologia basata su punti, assegnati in base alle prestazioni nell’anno fiscale 2024 nei seguenti ambiti:

Performance : crescita delle prenotazioni, acquisizione di nuovi clienti, business avviato dai partner e aumento del volume delle trattative

: crescita delle prenotazioni, acquisizione di nuovi clienti, business avviato dai partner e aumento del volume delle trattative Innovazione Tecnologica: dimostrata innovazione tecnica attraverso offerte congiunte e integrazioni con i partner

TD SYNNEX premiata per il terzo anno consecutivo

Questo è il terzo anno consecutivo in cui TD SYNNEX riceve entrambi i premi, a testimonianza della solida partnership strategica con Palo Alto Networks, che si è rafforzata nel tempo, in particolare nelle regioni del Nord America e dell’Europa. Per supportare al meglio i partner nell’adozione di queste soluzioni, TD SYNNEX offre un supporto tecnico e formativo completo, con numerose opportunità di formazione attraverso il suo Cyber Range, un centro di formazione autorizzato (ATC) all’avanguardia. I membri dei team TD SYNNEX dedicati a Palo Alto Networks forniscono supporto post-vendita 24/7 e includono ingegneri pre-sales qualificati come “CYBERFORCE Heroes”, il massimo riconoscimento ingegneristico di Palo Alto Networks. Il team di progettazione crea soluzioni personalizzate da zero, garantendo eccellenza operativa e una vera esperienza di collaborazione vincente.

Dichiarazioni

“Siamo onorati di essere ancora una volta riconosciuti da Palo Alto Networks come Distributore dell’Anno, sia a livello globale che in Nord America”, ha dichiarato Reyna Thompson, President North America di TD SYNNEX. “La sicurezza continua a essere una delle principali priorità per i partner, come evidenziato dal nostro 3° Annual Direction of Technology Report. Grazie alla collaborazione con Palo Alto Networks, possiamo fornire ai nostri rivenditori tutto ciò di cui hanno bisogno per cogliere le opportunità emergenti nel settore della cybersecurity, del cloud e dell’AI. I nostri team di supporto e abilitazione lavorano con dedizione per preparare, assistere e potenziare i clienti, offrendo loro la migliore esperienza possibile con Palo Alto Networks”.

“Nella cybersecurity, in particolare, un ecosistema di partner fidati aggiunge valore lungo l’intero percorso del cliente”, ha affermato Kristy Friedrichs, Chief Partnerships Officer di Palo Alto Networks. “I nostri partner, di ogni tipologia, sono fondamentali per la nostra capacità di crescere e scalare nel futuro, offrendo la piattaforma di sicurezza completa e basata sull’AI di cui i clienti hanno bisogno. Siamo orgogliosi di riconoscere TD SYNNEX come Global e North American Distributor of the Year, e non vediamo l’ora di continuare a innovare insieme per affrontare le sfide più complesse della sicurezza”.

“Anche in Italia la partnership con Palo Alto Networks sta maturando grazie allo sviluppo di competenze locali, al raggiungimento di un numero significativo di certificazioni e all’erogazione di servizi professionali e di supporto post-vendita che consentono ai nostri clienti di essere accompagnati nell’ingaggio dei loro clienti ed essere maggiormente competitivi”, ha dichiarato Alberto Valivano, Technology Practices Director di TD SYNNEX Italy. “Inoltre essere un Authorized Training Center Palo Alto Networks è un grande valore aggiunto che ci consente di sviluppare con i nostri Partner un percorso volto al conseguimento delle competenze e relative certificazioni tecniche e commerciali”.