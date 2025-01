TEOS diventa TEOS Solutions BV

Sony annuncia che TEOS, il pluripremiato ecosistema di soluzioni per l’ambiente di lavoro, si trasformerà in un’entità indipendente, TEOS Solutions BV, a partire dal 1° aprile 2025, per offrire maggiore valore, attenzione e dedizione ai propri utenti.

Fin dalla sua creazione, TEOS è diventata un leader affidabile nel settore degli ambienti di lavoro intelligenti, connessi ed efficienti. Recentemente premiata con il prestigioso AV Award per la “Migliore soluzione aziendale“, il prodotto continua a definire lo standard dell’innovazione.

TEOS Solutions BV: una nuova entità, obiettivi invariati

La transizione verso un’entità indipendente sarà guidata dallo sviluppatore di software, nonché attuale fornitore di licenze e assistenza software della soluzione, Blue and Red BV, con il sostegno di Sony che appoggia pienamente la transizione a TEOS Solutions BV. La roadmap futura rimane invariata, garantendo un’innovazione coerente e un supporto su misura per le organizzazioni. Inoltre, l’esperto team di sviluppo, la forza trainante dell’evoluzione della soluzione, rimarrà al centro dell’innovazione e sarà affiancato da un team di vendita dedicato che opererà in tutta Europa e negli Stati Uniti, favorendo una più stretta collaborazione e un ulteriore sviluppo delle vendite, per sostenere l’ambizione di TEOS.

TEOS sarà disponibile per richieste di dimostrazione presso lo stand Sony all’ISE dal 4 al 7 febbraio 2025.

Dichiarazioni

“Il prodotto è stato creato per digitalizzare, semplificare e trasformare il luogo di lavoro aziendale. Fin dalla sua nascita, è diventato un elemento essenziale nella gestione degli uffici di tutto il mondo. Crediamo e confidiamo che questa transizione di TEOS porterà benefici ancora maggiori ai suoi utenti e rimaniamo fiduciosi nella sua capacità di guidare il mercato delle postazioni di lavoro aziendali“, commenta Rik Willemse,Rresponsabile di Professional Displays & Solutions Europe.

“Siamo entusiasti di lavorare con Sony e di gestire la transizione di TEOS verso la propria entità. Noi di Blue and Red crediamo davvero nel futuro di questa soluzione pionieristica per l’ambiente di lavoro e siamo entusiasti di continuare il suo sviluppo e di offrire un ecosistema leader di mercato alle aziende di tutto il mondo“, commenta Ricardo de Vries, CEO di Blue and Red BV.