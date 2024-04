ThinkCentre M75: Lenovo presenta le novità dei PC desktop

Lenovo ha presentato la nuova serie di PC desktop ThinkCentre dotati di processori desktop AMD Ryzen PRO 8000 con capacità NPU integrate fino a 16 TOPS (trilioni di operazioni al secondo) per l’elaborazione di attività AI, tra cui ThinkCentre M75t Gen 5, dalle prestazioni elevate, ThinkCentre M75s Gen 5, più flessibile, e ThinkCentre M75q Gen 5, più compatto. Progettata per soddisfare le esigenze delle aziende moderne, la famiglia di desktop ThinkCentre M75 Gen 5 sfrutta le capacità AI dei suoi componenti e ottimizza l’efficienza energetica, garantendo così risultati sorprendenti.

“L’era degli AI PC è arrivata e Lenovo vuole guidare questa rivoluzione“, ha dichiarato Sanjeev Menon, Vice President and General Manager, Worldwide Desktop Business in Intelligent Devices Group, Lenovo. “Continua a crescere la necessità delle aziende di integrare l’AI nelle loro operazioni e la nostra famiglia di desktop ThinkCentre M75, grazie a un’alimentazione potente e stabile, la possibilità di aggiornare i componenti quando necessario e lo spazio per espandere la memoria e ottimizzare la gestione termica, è la soluzione ideale per migliorare la produttività grazie all’AI senza dover affrontare investimenti onerosi. Lenovo e AMD hanno una partnership consolidata, focalizzata sul valore per i clienti, e siamo convinti che i nostri clienti saranno entusiasti delle prestazioni di questi desktop”.

Performance potenziate dall’AI

Progettati per il multitasking, il desktop tower ThinkCentre M75t Gen 5 e la versione small ThinkCentre M75s Gen 5 vantano un processore desktop AMD Ryzen PRO 8000 che aumenta la potenza delle prestazioni AI.

Combinati a una grafica integrata con tecnologia AMD RDNA 3, a una memoria DDR5 fino a 64 GB (5600 MHz) e a uno spazio di archiviazione SSD Gen4 fino a 2 TB, entrambi i desktop assicurano una velocità straordinaria che li rende la scelta ideale per svolgere le attività quotidiane come la navigazione, la gestione della posta elettronica e dei contenuti multimediali, ma anche per eseguire compiti più impegnativi che richiedono l’elaborazione intensiva di dati.

Smart ed efficienti, i desktop ThinkCentre M75t Gen 5 e ThinkCentre M75s Gen 5 acquisiscono maggiore dinamicità grazie alle funzionalità AI dei chip Lenovo, tra cui la gestione prioritaria dell’utilizzo dell’energia verso le applicazioni in uso e una ventola con AI che ne ottimizza la velocità, in modo che il sistema rimanga fresco, riducendo i livelli di rumore. Grazie alle funzionalità AI di Lenovo, i desktop massimizzano le prestazioni dei software di rendering video per i content creator, aumentano la velocità della ventola durante le sessioni di coding più intense e bilanciano le prestazioni dei software durante le operazioni in modalità multitasking. Le funzionalità AI apprendono continuamente durante l’utilizzo in multitasking, rendendo il computer più intelligente ed efficiente man mano che lo si utilizza.

Per le aziende che necessitano di maggiore spazio, entrambi i desktop offrono uno slot di espansione flessibile per le integrazioni hardware, nove porte USB che facilitano la connettività oltre alla possibilità di supportare fino a quattro schermi compatibili indipendenti. I content creator, gli ingegneri, gli artisti e tutti coloro che sono alla ricerca di maggiori opzioni per la grafica apprezzeranno la capacità del desktop ThinkCentre M75t Gen 5 tower di ospitare una scheda grafica AMD Radeon RX 550 4G o AMD Radeon RX 6600LE.

Le prestazioni compatte dei ThinkCentre M75

Compatto al punto da entrare in una scatola di scarpe, il ThinkCentre M75q Gen 5 è un piccolo desktop con performance di alto livello, progettato per adattarsi praticamente a qualsiasi luogo e settore, dalla sanità, alla finanza al retail. Con un processore desktop AMD Ryzen 7 PRO 8700GE, una grafica integrata con tecnologia AMD RDNA 3 e fino a 64 GB di memoria DDR5 a doppio canale (5200 MHz) 1, questo desktop offre prestazioni di altissimo livello pur restando così piccolo da poter essere nascosto dietro un monitor.

Nonostante le dimensioni ridotte, il ThinkCentre M75q Gen 5 è comunque espandibile, personalizzabile e facilmente aggiornabile. È in grado di supportare sette connessioni USB, integra due unità SSD Gen 4, dispone di un supporto driver che consente di utilizzare le versioni precedenti del sistema operativo, può collegarsi a tre display compatibili in modo da garantire il massimo livello di multitasking ed è dotato di accesso diretto all’unità SSD e al modulo di memoria che ne facilita l’espansione in caso di necessità (le schede sono vendute separatamente). Per gli ambienti più compatti, il ThinkCentre M75q Gen 5 può essere montato con un supporto VESA universale così da liberare ulteriore spazio.

Massima tranquillità e sicurezza

I desktop della famiglia ThinkCentre M75 Gen 5 non solo offrono prestazioni estremamente affidabili e rientrano nel servizio di assistenza opzionale Lenovo Premier Support Plus, che assicura la massima assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Il servizio di assistenza Lenovo Premier Support Plus consente di risolvere rapidamente i problemi avvalendosi del supporto di tecnici esperti Lenovo che possono risolvere imprevisti da remoto, aumentando la produttività e la durata del dispositivo; inoltre, è possibile ricevere avvisi preventivi e proattivi prima che sorgano criticità, beneficiare della priorità per la riparazione e la sostituzione dei pezzi di ricambio entro il giorno lavorativo successivo; usufruire della protezione contro i danni accidentali in caso di incidenti, inclusi quelli causati dal rovesciamento di liquidi, e molto altro ancora.

Per una maggiore sicurezza, i desktop sono PC Secured-core con processore di sicurezza Microsoft Pluton, che offre il massimo livello di protezione Windows. In quanto PC Windows Secured-core, i desktop ThinkCentre M75 Gen 5 mirano a bloccare gli attacchi informatici, a proteggere fino al firmware e a offrire una maggiore sicurezza anche ai dati più sensibili.

I desktop sono supportati da Lenovo ThinkShield, una soluzione di sicurezza end-to-end completa che combina hardware e software proteggendo i dati e che è provvista di chip dTPM 2.0 per la crittografia di password e dati, di una protezione Smart USB basata su BIOS e di un sistema di disabilitazione delle singole porte USB che impedisce l’accesso non autorizzato alle periferiche, e molto altro ancora. La famiglia di desktop ThinkCentre M75 Gen 5 incoraggia le aziende a innovare, esplorando autonomamente i vantaggi dell’AI con la consapevolezza che i dati e le informazioni sono protetti.

Anche la linea di desktop ThinkCentre M75 Gen 5 riflette l’impegno di Lenovo per la sostenibilità2: ogni sistema incorpora materiali plastici da post consumo (PCC, Post-Consumer Content) all’85% e al 95% rispettivamente nello chassis e nella tastiera/mouse. Oltre all’uso di plastica riciclata, la confezione dei desktop ThinkCentre M75 Gen 5 presenta un telaio termico e una custodia realizzati al 30% con materiale OBP (Ocean-Bound Plastic) e cartone FSC (Forest Stewardship Council) che impiega materiali ricavati da foreste protette e risorse riciclate.

Per migliorare le prestazioni dei desktop ThinkCentre M75 Gen 5, Lenovo fornisce un cavo Smart Cable opzionale che facilita la connessione USB-A e USB-C alle periferiche e persino a un altro laptop o tablet. Grazie allo Smart Cable, gli utenti possono controllare due dispositivi utilizzando un’unica tastiera, mouse o touchpad, modificare dati e documenti su ciascun dispositivo e condividerne le schermate.

Disponibilità in EMEA dei nuovi ThinkCentre M75