ThinkPad P14s Gen 5: la nuova workstation mobile AI PC di Lenovo

Ormai specializzata in soluzioni AI-based, Lenovo introduce nel mercato la nuova workstation mobile Lenovo ThinkPad P14s Gen 5, pensata per i professionisti che necessitano di prestazioni di alto livello in uno chassis portatile da 14 pollici. Dotata di un display 16:10, questa workstation mobile è alimentata dai processori AMD Ryzen PRO 8040 HS-Series. Questi processori sono ultra-avanzati ed efficienti dal punto di vista energetico, perfetti per l’uso in workstation mobili sottili e leggere. I processori AMD Ryzen PRO HS-Series vantano inoltre funzionalità integrate di intelligenza artificiale (AI), tra cui un’unità di elaborazione neurale (NPU) integrata per ottimizzare le prestazioni nei flussi di lavoro AI.

Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 è dotato di certificazioni ISV (Independent Software Vendor) e di grafica AMD Radeon integrata, che lo rendono ideale per eseguire applicazioni come AutoCAD, Revit e SOLIDWORKS con prestazioni perfette. Questa workstation mobile è ideale per gli utenti che lavorano in mobilità, garantendo funzioni di sicurezza avanzate ThinkShield e in linea con i test MIL-SPEC completi per garantire la massima durata.

La user experience si trasforma con l’AI

AMD conferma la propria eccellenza nella tecnologia degli AI PC con l’integrazione di AMD Ryzen AI nel Lenovo ThinkPad P14s Gen 5. I nuovi processori Ryzen AI sfruttano la CPU, la GPU e la NPU on-chip per offrire 39 AI TOPS di potenza di calcolo, quasi 3,5 volte rispetto alla generazione precedente, garantendo così straordinarie esperienze di AI generativa su PC. Questo progresso tecnologico migliorerà la user experience fornendo maggiori prestazioni per la collaborazione abilitata dall’AI, la creazione di contenuti, l’analisi dei dati e altro ancora. Inoltre, la presenza delle tecnologie AMD PRO offre funzioni di gestibilità di livello aziendale per i responsabili IT per semplificare le operazioni, funzioni di sicurezza integrate che lavorano in sinergia con ThinkShield per proteggere da attacchi sofisticati e una stabilità senza precedenti per il software aziendale.

Le principali feature di ThinkPad P14s Gen 5

Processore AMD Ryzen 7 PRO 8840HS con AMD RyzenTM AI e grafica integrata AMD Radeon.

Disponibile con Windows 11 Pro e qualificato per diverse versioni di sistemi operativi basati su Linux 2

Fino a 96 GB di DDR5 e fino a 2 TB di SSD Performance PCIe 4×4

Display FHD touch o non-touch con soluzione 3M Optical Film che aumenta la luminosità fino a 400 nits consumando fino al 16% di energia in meno 3

Opzione display OLED da 2,8k con luce blu ridotta e calibrazione del colore di fabbrica X-Rite

Wi-Fi 6E e WWAN 5G opzionale 4

L’opzione della batteria da 39,3 W offre una mobilità leggera, mentre la batteria da 52,5 W sostituibile dal cliente (CRU) prolunga le ore di lavoro.

Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 arricchisce il portafoglio di workstation professionali AMD di Lenovo, che comprende l’attuale ThinkPad P16s Gen 2, la ThinkStation P620 e la più recente workstation desktop ThinkStation P8 con processori AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series con un massimo di 96 core e 192 thread.

Lenovo ThinkPad P14s permette a qualsiasi utente, artisti professionisti, ingegneri, educatori o studenti, di innovare liberamente ovunque si trovi. Grazie alle sue caratteristiche e prestazioni di alto livello, questa workstation mobile offre un valore eccezionale agli utenti che richiedono affidabilità e potenza in un fattore di forma compatto.

Disponibilità EMEA

Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 AMD sarà disponibile alla fine di maggio 2024.