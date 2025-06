Transparent OLED Signage: LG lancia la versione da 55”

LG Electronics (LG) amplia la propria offerta di soluzioni per il mercato del digital signage con l’arrivo in Italia del nuovo Transparent OLED Signage da 55’’ (modello 55EW5P-M).

Progettato per adattarsi perfettamente a diversi ambienti – dai punti vendita ai musei, dalle gallerie d’arte agli studi televisivi – il nuovo display combina un design elegante, un’elevata trasparenza e colori con grandi profondità, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente e di grande impatto.

Il display Transparent OLED Signage rappresenta una soluzione innovativa e distintiva. Grazie al suo design sottile ed elegante, si integra armoniosamente in ogni contesto, abbattendo le barriere visive tra lo schermo e lo spazio circostante. Con un grado di trasparenza fino al 43%, il nuovo display consente di visualizzare contemporaneamente ciò che si trova dietro lo schermo e i contenuti digitali in riproduzione, creando un effetto scenico suggestivo e dinamico.

Caratteristiche del nuovo LG Transparent OLED Signage da 55”

La tecnologia OLED consente al Transparent OLED Signage di avere un design elegante senza la necessità di un’unità di retroilluminazione o di uno strato di cristalli liquidi. Proprio l’assenza di questi elementi permette di ottenere un livello di trasparenza straordinario, mantenendo al contempo una qualità dell’immagine di altissimo livello.

Il display è inoltre dotato di un vetro frontale temperato antisfondamento che protegge da urti e graffi, aumentando la resistenza del prodotto e riducendo il rischio di lesioni in caso di rottura: un elemento che ne rafforza la sicurezza in ambienti pubblici o professionali.

Grazie al suo design versatile e alla finitura metallica pulita, il nuovo Transparent OLED Signage si adatta facilmente a diversi tipi di installazione, rispondendo alle esigenze di spazi espositivi sofisticati e dinamici. Può essere montato su mobili, pareti o strutture esistenti, sia come unità singola che come modulo componibile per videowall trasparenti, grazie a un design espandibile che ne consente l’integrazione flessibile in ambienti di ogni tipo. Il prodotto è stato progettato anche per offrire massima praticità e stabilità in fase di installazione, grazie alla struttura metallica che ne aumenta la rigidità e alla presenza di fori M4 su tutti gli angoli posteriori, che ne facilitano il montaggio. Una soluzione ideale per professionisti e installatori che cercano affidabilità e semplicità, senza rinunciare a un impatto estetico di alto livello.

Disponibilità

Con questa nuova proposta, LG rafforza il proprio ruolo di riferimento nell’ambito del digital signage con soluzioni in grado di rispondere concretamente alle esigenze di un mercato in costante evoluzione. Già disponibile sul mercato italiano, il nuovo LG Transparent OLED Signage da 55”si rivolge a tutte le realtà che desiderano distinguersi attraverso soluzioni tecnologiche di grande impatto visivo e valore aggiunto.