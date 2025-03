Trend Micro per il terzo anno sul podio della Channel Champion di Canalys

Trend Micro, specialista globale di cybersecurity, annuncia di essere stata nominata Champion nella Canalys Global Cybersecurity Leadership Matrix 2025. È il terzo anno consecutivo che Trend si posiziona al primo posto tra 32 vendor di canale esaminati da Canalys. Trend e i suoi partner curano la base clienti geograficamente più diversificata del settore, proteggendo centinaia di migliaia di clienti in 69 Paesi.

Trend Micro ha presentato il suo Global Partner Program nel 2024, che si distingue per un forte impegno in ogni area geografica rivolto a tutte le tipologie di partner. Canalys ha premiato le principali caratteristiche del programma, come le funzionalità di intelligenza artificiale, le competenze dei partner, la formazione immersiva, i playbook personalizzati e gli strumenti di lead generation.

Per essere classificati come Champion nella Canalys Global Cybersecurity Leadership Matrix, i vendor di security devono eccellere nella gestione del canale, proporre punteggi di riferimento elevati e coerenti, garantire la maggiore quota di spedizioni globali e distinguersi per forti prestazioni sul mercato, visione, leadership e capacità di cambiamento.

Canalys misura il sentiment dei partner attraverso il Vendor Benchmark Analyzer, strumento che raccoglie le esperienze di collaborazione dei partner con i vendor e attribuisce punteggi che consentono un facile confronto incrociato. Trend Micro eccelle con un punteggio dell’82% nella leadership e del 74% riferito al momentum.

Dichiarazioni

Canalys, a proposito del programma di canale di Trend Micro, dichiara: “L’espansione dell’ecosistema dei partner sarà un obiettivo chiave nel 2025 e verrà data priorità a nuovi partner focalizzati sull’intelligenza artificiale, in collaborazione con NVIDIA, oltre a quelli nei settori della difesa, dell’energia, della sanità e dei servizi finanziari. Gli obiettivi includeranno la crescita dell’ecosistema di specialisti nei servizi di security e la promozione delle attività dei partner attraverso i marketplace cloud. Il lancio di una campagna di opportunità basate sulle previsioni dell’intelligenza artificiale aumenterà le possibilità di up e cross-sell, mentre il nuovo Technical Partner Center aiuterà i partner a ottimizzare il pre e post-vendita”.

“Il mercato riconosce la nostra profonda attenzione e capacità di mettere i partner e i clienti finali nelle migliori condizioni, attraverso una sicurezza informatica proattiva basata sull’intelligenza artificiale. Siamo orgogliosi di essere riconosciuti da Canalys per l’innovazione, la scalabilità, la diversità nella tipologia di partner e la qualità del servizio. Anche quest’anno continueremo su questa strada, confermando il nostro successo attraverso la continua espansione delle nostre capacità e della nostra offerta per il canale”, afferma Salvatore Marcis, Head of Channel and Territory Sales di Trend Micro Italia.