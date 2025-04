Trend Micro svela i segreti del suo successo con MSP e MSSP

Trend Micro, specialista globale di cybersecurity, appena riconosciuta come miglior vendor al mondo per i partner di canale, permette ai managed service provider (MSPs) e ai managed security service providers (MSSPs) di offrire un valore aggiunto senza precedenti ai clienti che utilizzano la piattaforma Trend Vision One. In questo momento, l’intelligenza artificiale rimodella le operazioni aziendali e accelera la sofisticazione delle minacce cyber. I partner Trend Micro, grazie alle funzionalità complete della piattaforma, forniscono una sicurezza proattiva e ottengono una crescita dei ricavi.

Trend Vision One CREM

Con Trend Vision One, Trend Micro offre ai service provider una gestione dell’esposizione al rischio informatico (CREM – cyber risk exposure management) senza pari, oltre alla possibilità di effettuare svariate operazioni di sicurezza e abilitare una protezione a più livelli, caratteristiche che consentono un approccio proattivo e informato sui rischi. Grazie ad analisi basate sull’intelligenza artificiale e alla gestione multi-tenant continua, gli MSP possono prevedere e prevenire le minacce in modo più efficace, gestendo al meglio le superfici di attacco in espansione, mantenendo il passo con l’innovazione e attraendo talenti nel campo della cybersecurity.

Trend Vision One CREM permette:

Una valutazione continua del rischio che corrono tutti gli asset aziendale e azioni di mitigazione prioritarie

Il monitoraggio e il rilevamento continui delle superfici di attacco

La pianificazione e l’esecuzione della riduzione del rischio informatico

L’ottimizzazione della governance e dei report di conformità

Il reporting sui rischi in tempo reale

Trend Micro: decenni di leadership nella sicurezza informatica

Trend Vision One si basa su decenni di leadership nel campo della sicurezza informatica, una ricerca sulle minacce leader del settore e analisi avanzate che forniscono miglioramenti misurabili della sicurezza. Le solide funzionalità della piattaforma consentono ai partner di:

Avere la sicurezza di offrire ai propri clienti soluzioni affidabili ed efficaci

Rimanere al passo con un panorama delle minacce in continua evoluzione, grazie alla capacità di prevenire e prevedere le minacce utilizzando l’intelligenza artificiale

Gestire e proteggere in maniera efficiente i diversi ambienti dei clienti, con un’unica piattaforma ottimizzata.

Dichiarazioni

“In un’epoca caratterizzata da rapidi cambiamenti tecnologici e minacce informatiche sofisticate, i nostri partner sono in grado di fornire una sicurezza proattiva e trasformare i rischi in ricavi. Ci impegniamo quotidianamente per fornire agli MSP gli strumenti e le risorse necessarie per essere un passo avanti nella nuova era della sicurezza gestita“, afferma Salvatore Marcis, Head of Channel and Territory Sales di Trend Micro Italia.