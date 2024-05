Tyfung di Check Point Systems ottiene la certificazione ARC Spec Z

Check Point Systems, realtà specializzata nelle soluzioni RFID, annuncia un importante traguardo per il portafoglio RFID: l’inlay Tyfung ha ottenuto ufficialmente la certificazione ARC Spec Z, a riprova delle sue caratteristiche per i Quick-Serve Restaurants (QSR) e per l’etichettatura di cartoni contenenti prodotti alimentari.

Questo risultato conferma l’impegno dell’azienda a fornire soluzioni innovative e di alto livello per la gestione e la tracciabilità dell’inventario in diversi settori.

Perché Tyfung ha ottenuto la certificazione ARC Spec Z?

Sviluppato per offrire prestazioni eccezionali in ambito logistico, con un elevato raggio di lettura (18-20 metri) e una bassa sensibilità che lo rendono ideale per l’uso attraverso la supply chain.

Quando i Quick Serve Restaurants (QSR) si cimentano nella tracciabilità RFID, la precisione di ARC Spec Z è fondamentale. Assicura ai brand una perfetta integrazione della tecnologia RFID nelle loro attività. L’ampia memoria di Tyfung e la capacità di codifica, sia complessa che estesa, gli permettono di soddisfare senza problemi i requisiti di Spec Z, oltre alle 15 specifiche ARC già superate, comprese quelle per il retail, l’elettronica e i requisiti specifici di Walmart.

Quanto sono importanti le specifiche ARC?

La certificazione di qualità ARC, rilasciata e aggiornata dall’Università di Auburn, garantisce che il produttore di tag disponga di un solido Quality Management System (QMS – sistema di gestione della qualità), che include gli aspetti cruciali della progettazione e della produzione di tag RFID. ARC gestisce un ampio database che contiene dati completi sulle prestazioni e sulla qualità dei tag RFID disponibili sul mercato.

Le certificazioni ARC testano in modo approfondito ogni inlay per stabilire se è adatto a casi d’uso specifici nei settori del retail, della logistica e in altri settori. Checkpoint è orgogliosa di disporre di 46 inlay certificati ARC in tutto il suo portafoglio.

La certificazione ARC Spec Z dell’inlay Tyfung è più di un semplice riconoscimento: è una testimonianza della dedizione all’eccellenza e all’innovazione.