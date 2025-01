UE150AW/AK: la nuova telecamera PTZ di Panasonic

Panasonic Connect presenta la nuova telecamera PTZ 4K AW-UE150AW/AK, progettata per soddisfare le esigenze delle emittenti televisive nazionali e locali e delle aziende di produzione, con una qualità migliorata e con operatività ed affidabilità necessarie per la produzione in studio. La UE150AW/AK è il successore della AW-UE150, la telecamera PTZ maggiormente diffusa nel mercato dei rental, degli eventi live e nel broadcasting.

Diversi formati per il video over IP in contemporanea

La UE150AW/AK include il protocollo NDI High Bandwidth, che consente la produzione di contenuti video over IP 4K a bassa latenza e compressione. Questo formato si aggiunge ai protocolli SRT e NDI HX2 già supportati dalla camera precedente, garantendo prestazioni costanti anche in condizioni di rete instabili.

La telecamera è dotata di diverse uscite video baseband: 12G-SDI, 2x 3G-SDI, HDMI e fibra (SFP) tutte rigorosamente contemporanee. Questo permette all’UE150AW/AK di essere facilmente integrata in una varietà di sistemi di produzione in studio o in esterno, rendendola una scelta perfetta sia per la remote production che per il live streaming.

Prestazioni eccezionali e video di alta qualità con la telecamera UE150AW/AK

Dotata di un sensore MOS 4K da 1.0″ ad alta sensibilità, la nuova UE150AW/AK di Panasonic assicura un elevata qualità video. L’ottica grandangolare (75,1° in orizzontale), lo zoom ottico 20x e la funzionalità di auto-tracking AI integrata la definiscono come una scelta ideale per una vasta tipologia di installazioni.

La telecamera è dotata di un low pass filter (OLPF) che riduce la luminanza e quindi l’effetto moiré riprendendo i LED walls, mentre l’HDR (HLG) consente una riproduzione colorimetrica realistica delle immagini.

Lo stabilizzatore ottico (OIS) è stato ottimizzato e riduce al minimo le vibrazioni sulle immaggini durante le operazioni di pan e tilt, mentre la ampiamente migliorata sincronizzazione tra pan, tilt e zoom garantisce un’operatività più fluida e precisa della telecamera.

UE150AW/AK: maggiore compatibilità per qualsiasi tipo di produzione

L’UE150AW/AK è compatibile con gli RCP AK-HRP1010GJ e AK-HRP1015GJ di Panasonic per facilitare il colour matching con le telecamere da studio, in questo modo aumenta la possibilità di integrare questa camera all’interno di contesti di produzione broadcast.

Dichiarazioni

“Poiché le emittenti, le società di produzione e gli operatori di eventi live enfatizzano sempre più l’importanza della flessibilità operativa e dell’efficienza del flusso di lavoro, sono cresciute sia la domanda di sistemi di produzione remota basati su IP che la scelta di telecamere PTZ come strumenti tecnologici“, ha spiegato Andre Meterian, Director of Professional Video Systems di Panasonic Connect Europe. “La nuova telecamera AW-UE150AW/AK di Panasonic fissa un nuovo standard per le telecamere PTZ 4K, soddisfacendo pienamente le esigenze dei professionisti che cercano sistemi remoti e compatti che offrono un’operatività flessibile e flussi di lavoro per la produzione efficienti, combinati con una qualità video elevatissima“.