Uninettuno migliora le esperienze di apprendimento con Juniper

Così come lo smart working, anche la didattica a distanza è diventata la normalità e, per offrire esperienze di apprendimento di qualità e senza interruzioni, è fondamentale possedere una rete stabile, sicura e affidabile.

Juniper Networks, azienda specializzata nelle reti sicure AI native, e Università Telematica Internazionale Uninettuno annunciano la realizzazione di una nuova rete di accesso wireless AI nativa per la sede romana dell’Università. La nuova rete permette di fornire agli utenti esperienze digitali di elevata qualità e ottimizzare le prestazioni della rete stessa, garantendo al contempo una connettività solida e affidabile anche in un contesto ad altissima densità come il centro di Roma. Ciò migliorerà significativamente l’esperienza degli utenti, consentendo l’accesso a servizi in streaming, a strumenti di collaborazione e ai materiali didattici senza interruzioni.

Con sede principale a Roma, l’Università Telematica Internazionale Uninettuno offre corsi di e-learning a distanza. L’università dipende fortemente dalla qualità delle connessioni wireless per condurre seminari, video e audio conferenze, nonché per gestire dati e altre procedure aziendali che richiedono attività di condivisione online. Uninettuno ha perciò scelto di migrare alle soluzioni di networking di Juniper per migliorare l’affidabilità della rete e garantire prestazioni elevate su larga scala.

Le esigenze di Uninettuno

Uninettuno ha sede in un edificio storico con spessi muri perimetrali che in passato hanno creato seri problemi di copertura Wi-Fi. Inoltre, essendo situata nel centro di Roma, la struttura risente di notevoli interferenze sulla rete.

Per risolvere i problemi relativi alle connessioni e all’esperienza dell’utente finale presso la sede centrale, Uninettuno ha scelto la soluzione Juniper Mist Wireless Access insieme con Juniper Mist AP32 Access Points, effettuando un aggiornamento totale della rete e migrando a una soluzione di AI-Native Networking gestita in cloud. L’aggiornamento ha migliorato significativamente l’affidabilità complessiva della connessione, riducendo la latenza e azzerando i problemi di connessione legati alla rete.

In breve

Uninettuno ha implementato Juniper Wireless (Wi-Fi) Assurance , un servizio cloud basato sul machine learning e su Mist AI che elimina le attività manuali di troubleshooting con operazioni wireless automatizzate per rendere la connessione Wi-Fi prevedibile, affidabile e misurabile e che garantisce agli utenti una visibilità unica sulla qualità del servizio.

, un servizio cloud basato sul machine learning e su Mist AI che elimina le attività manuali di troubleshooting con operazioni wireless automatizzate per rendere la connessione Wi-Fi prevedibile, affidabile e misurabile e che garantisce agli utenti una visibilità unica sulla qualità del servizio. La funzione di rilevamento delle anomalie acquisisce automaticamente i pacchetti necessari per correlare gli eventi e rende la rete intelligente grazie alla gestione delle risorse radio (Radio Resource Management, RRM) a livello di singolo client. In questo modo, Uninettuno non ha più riscontrato problemi di copertura e ha potuto garantire ai propri utenti l’azzeramento dei problemi di connessione alla rete.

Nella sede di Uninettuno sono stati installati gli access point Juniper AP32 allo scopo di potenziare la connettività Wi-Fi e raccogliere i dati da immettere nella soluzione Juniper Wireless Assurance per garantire insight end to end approfonditi. Gli AP sono stati installati con estrema facilità e configurati semplicemente e rapidamente via cloud.

Dichiarazioni

“Le difficoltà di connessione hanno rappresentato un problema ricorrente e difficile da superare per Uninettuno ed è proprio per questo che siamo entusiasti della capacità unica di Juniper di realizzare per i nostri studenti e per il nostro personale una nuova rete che sfrutta tutta la potenza dell’intelligenza artificiale”, commenta Raimondo Sepe, ICT director dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno. “Obiettivo di Uninettuno è creare le migliori esperienze di apprendimento digitale, che ora sono state notevolmente migliorate con l’aggiornamento della rete”.

“Un’ottima connessione è fondamentale per garantire un’esperienza e-learning eccezionale agli studenti”, aggiunge Mario Manfredoni, senior director South Europe di Juniper Networks. “La piattaforma di rete AI nativa di Juniper garantisce una connessione sicura e affidabile e un apprendimento ininterrotto per gli studenti di Uninettuno. Grazie alla nostra AI-Native Networking Platform, Uninettuno può accedere ai dati più significativi e appropriati per fornire una risposta in tempo reale ai problemi di rete prima ancora che questi possano influenzare negativamente l’esperienza dell’utente finale. Tutto ciò si traduce in un’esperienza eccellente per gli studenti e il personale e permette di aumentare al contempo anche la produttività del team IT grazie alla riduzione dei problemi legati alla rete”.

“La collaborazione con Juniper Networks si allinea perfettamente con il nostro impegno costante nel porre gli studenti al centro del processo educativo”, conclude la prof.ssa Maria Amata Garito, Rettore dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno. “Puntiamo a fornire gli strumenti più avanzati per facilitare l’apprendimento e la comunicazione online. Il nostro modello psico-pedagogico e didattico è il risultato di 25 anni di ricerche internazionali e questa partnership migliora ulteriormente la nostra capacità di offrire un’esperienza educativa superiore”.