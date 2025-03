Vasco Electronics cresce e si apre a nuovi mercati

Il 2024 è stato un anno ricco di successi e di crescita dinamica per Vasco Electronics, specialista europeo nel settore dei traduttori elettronici.

Lo scorso anno, il comparto dei traduttori elettronici ha attraversato un periodo di intensa crescita. Vasco Electronics ha visto un aumento globale delle vendite del 27% su base annua, ha ampliato le proprie operazioni in sei nuovi mercati e ha introdotto un prodotto innovativo: il traduttore auricolare Vasco Translator E1. In Italia, dal 2023 al 2024 le vendite sono aumentate del 37%.

I successi del 2024 e i progetti per il 2025

Nel 2024, Vasco Electronics ha superato per la prima volta il traguardo delle 100.000 unità vendute nel mondo. I clienti di tutto il mondo hanno acquistato un totale di 101.500 traduttori prodotti dall’azienda, registrando un incremento di oltre il 27% rispetto al 2023. Di conseguenza, l’azienda ha raggiunto un fatturato di circa 28,9 milioni di euro, con una crescita del 14,5% rispetto all’anno precedente. Nello stesso periodo, l’utile netto è stato di 2,71 milioni di euro, in calo rispetto ai 3,29 milioni di euro del 2023 (-17% su base annua), risultato principalmente influenzato dagli investimenti nello sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, nonché dall’aumento dei costi del personale dovuto all’espansione del team.

Nel 2024, Vasco ha introdotto una nuova categoria di prodotti: i traduttori auricolari. Il primo dispositivo di questa linea, Vasco Translator E1, ridefinisce la comunicazione internazionale consentendo conversazioni di gruppo multilingue. Fino a 10 persone possono partecipare a una conversazione con Vasco Translator E1, rendendolo una soluzione ideale per aziende, organizzatori di conferenze e viaggiatori in ambienti multilingue. Grazie alla traduzione rapida, al funzionamento senza contatto e alle diverse modalità d’uso, gli utenti possono comunicare liberamente e comodamente in molteplici situazioni. Il traduttore auricolare E1di Vasco Electronics è stato accolto con entusiasmo dai clienti, sia nuovi che esistenti, e ha ricevuto il prestigioso European Product Design Award.

Nel corso del 2025, il portafoglio di Vasco Electronics si arricchirà con il Vasco Translator Q1. Sarà il primo dispositivo di traduzione sul mercato dotato di funzionalità di clonazione vocale, consentendo al traduttore di parlare con la voce dell’utente, rendendo la traduzione più naturale. Inoltre, Vasco Translator Q1 supporterà la traduzione delle chiamate telefoniche, ampliando notevolmente le sue applicazioni nella comunicazione internazionale quotidiana.

Il successo di Vasco Electronics oltre i confini italiani

Un passo significativo per l’azienda è stata l’espansione in nuovi mercati, tra cui Cina, Canada, Messico, Emirati Arabi Uniti, Belgio e Grecia. Questa espansione ha permesso a Vasco Electronics di raggiungere nuovi gruppi di clienti e di aumentare ulteriormente la riconoscibilità del marchio a livello globale. Oltre ai clienti privati, le soluzioni di Vasco sono sempre più adottate da aziende, istituzioni pubbliche e scuole. In particolare, negli Stati Uniti sono in corso programmi pilota in istituzioni educative e agenzie governative per testare i dispositivi Vasco nella comunicazione quotidiana con persone che non parlano inglese.

I successi dell’azienda si riflettono nei prestigiosi riconoscimenti ricevuti nell’ultimo anno, tra cui il posizionamento nella classifica Financial Times 1000 tra le aziende in più rapida crescita in Europa, Anche quest’anno, Vasco è stata inclusa nella lista del Financial Times nell’edizione 2025, pubblicata il 4 marzo.

Dal 2008, Vasco Electronics progetta, sviluppa e produce traduttori elettronici. Attualmente, l’azienda opera in 26 mercati in Europa, Nord e Centro America e Asia, con un team di oltre 200 persone provenienti da 20 Paesi.

Dichiarazioni

“I risultati dello scorso anno confermano la validità della nostra strategia di investimento nello sviluppo dei prodotti e nell’espansione del mercato. Abbiamo ribaltato i tradizionali modelli di ingresso nei mercati avviando le operazioni in Cina, aprendo un ufficio e avviando la vendita dei prodotti. Inoltre, il nostro nuovo dispositivo, il traduttore auricolare Vasco Translator E1, rappresenta un ulteriore passo nell’ampliamento della nostra gamma di prodotti. I traguardi raggiunti dimostrano che la nostra missione di abbattere le barriere linguistiche è più attuale che mai. Il prossimo lancio di un nuovo modello con la prima tecnologia di clonazione vocale basata sull’intelligenza artificiale conferma che stiamo stabilendo nuovi standard nella comunicazione“, afferma Maciej Góralski, CEO di Vasco Electronics.