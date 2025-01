Vasco Electronics rivoluziona la comunicazione vocale

L’edizione 2025 del CES è alle battute finali e tante sono state le novità che hanno lasciato i visitatori a bocca aperta. Tra le realtà più innovative presenti c’è Vasco Electronics, realtà operante nel mercato dei traduttori elettronici. I nuovi prodotti di quest’anno si concentrano su tecnologie che non solo migliorano il processo di traduzione, ma rendono anche le conversazioni più naturali. La caratteristica più rilevante per i partecipanti è stata la funzione di clonazione vocale (Vasco My Voice), che consente al dispositivo di tradurre e conversare con la voce di chi parla.

Vasco Translator Q1: il traduttore vocale rivoluzionario con clonazione vocale di Vasco Electronics

Il prodotto di punta presentato da Vasco Electronics al CES 2025 è Vasco Translator Q1, il traduttore portatile più innovativo nel portafoglio dell’azienda. Il dispositivo è dotato di funzionalità che rivoluzioneranno il settore della traduzione elettronica. La caratteristica più interessante è la clonazione vocale (Vasco My Voice), che consente agli utenti di creare una copia digitale della propria voce e di utilizzarla in oltre 70 lingue. La traduzione elettronica con la voce unica di chi parla rende la comunicazione più naturale. Vasco Translator Q1 permette anche di scegliere il genere della voce, aggiungendo un ulteriore livello di personalizzazione. Oltre alla traduzione dal vivo, il dispositivo può anche tradurre le conversazioni telefoniche in tempo reale. Grazie alla funzione Call Translator, gli utenti possono effettuare chiamate e parlare in oltre 50 lingue diverse.

Oltre alle funzioni citate, Vasco Translator Q1, come gli altri modelli, offre traduzione vocale, di testo e di immagini in oltre 110 lingue. Inoltre, è dotato di una scheda SIM integrata che fornisce Internet gratuito per le traduzioni in quasi 200 Paesi. Per la comodità dell’utente, offre anche una modalità di conversazione touchless, che consente un dialogo naturale senza la necessità di indicare manualmente l’inizio e la fine di una conversazione. Questa modalità supporta gli utenti in situazioni dinamiche in cui velocità e praticità sono essenziali.

Secondo i piani di Vasco Electronics, il dispositivo sarà disponibile per la vendita nel secondo trimestre del 2025.

Vasco Audience – Vasco Electronics porta una nuova qualità nella traduzione delle conferenze

Un’altra nuova soluzione presentata da Vasco Electronics al CES è il sistema Vasco Audience, progettato per le traduzioni di gruppo e creato tenendo conto delle sfide della comunicazione in eventi internazionali. Questo sistema consente di tradurre comodamente lunghe conversazioni durante presentazioni, sessioni di formazione, o discorsi in più lingue contemporaneamente, rendendolo ideale per l’istruzione, il turismo, il settore MICE, le aziende e le organizzazioni culturali. Con l’introduzione di Vasco Audience, l’azienda dimostra come la tecnologia possa rendere le conferenze e le riunioni internazionali più accessibili a tutti i partecipanti, indipendentemente dalla loro lingua.

Il sistema è composto da due applicazioni: Vasco Connect, dedicata agli speaker, e Vasco Audience App, un’applicazione web per i partecipanti. Vasco Connect consente ai relatori di presentare nella propria lingua con traduzione simultanea. Il pubblico utilizza l’applicazione web, che può essere riprodotta su qualsiasi dispositivo, come tablet, computer o telefono cellulare, e accede tramite un codice QR, scegliendo la lingua di traduzione preferita. In questo modo, i partecipanti all’evento possono ascoltare e comprendere i contenuti condivisi dal presentatore senza dover installare software aggiuntivi.

Vasco Audience elimina le barriere linguistiche durante le presentazioni pubbliche e aumenta il coinvolgimento del pubblico consentendo l’interazione tra partecipanti e oratori (il pubblico può porre domande nell’app, che vengono tradotte nella lingua dell’oratore). Questa soluzione rende gli eventi internazionali più inclusivi e coinvolgenti, consentendo a ogni partecipante di comprendere appieno i contenuti presentati.

Secondo i piani di Vasco Electronics, il sistema sarà disponibile anche per i possessori degli auricolari Vasco Translator E1 nel secondo trimestre del 2025.

Vasco Translator E1 – Traduzioni multilingue a portata di mano

Al CES 2025 Vasco Electronics ha presentato anche la versione finale del traduttore auricolare Vasco Translator E1. Presentato in anteprima l’anno scorso al CES 2024 e ora disponibile per l’acquisto, Vasco Translator E1 è stato incluso dal New York Times nella lista “The Best of CES 2024”.

Il traduttore auricolare supporta 51 lingue con l’applicazione mobile dedicata e, se abbinato al Vasco Translator V4, fino a 64 lingue. Il dispositivo offre una modalità di traduzione senza contatto, che offre agli utenti un’eccezionale libertà durante le conversazioni. Vasco Translator E1 è una soluzione che ridefinisce le conversazioni di gruppo in ambienti multilingue.

Gli auricolari sono ideali per le conversazioni di gruppo in cui ogni partecipante può parlare nella propria lingua e la traduzione avviene automaticamente. L’applicazione consente di collegare fino a 10 auricolari, che traducono in qualsiasi lingua scelta dagli utenti. Questa funzione è particolarmente utile in situazioni come riunioni di lavoro internazionali, viaggi di gruppo o eventi multiculturali. Il dispositivo di Vasco Electronics è uno strumento versatile per chi viaggia, per chi lavora in ambienti internazionali o semplicemente per chi desidera comunicare liberamente in una lingua straniera. Grazie all’utilizzo della moderna tecnologia basata su IA, le traduzioni non sono solo veloci ma anche eccezionalmente precise.

Una crescente domanda di servizi di traduzione

Secondo un rapporto della Globalization and Localization Association (GALA), il mercato dei servizi di traduzione dovrebbe raggiungere un valore di 56 miliardi di dollari entro il 2027, il che indica una crescente domanda di tecnologie che abbattono le barriere linguistiche. Nei settori dell’istruzione e delle aziende, il 70% delle organizzazioni utilizza le tecnologie di traduzione per migliorare la comunicazione internazionale.

Il mercato globale della traduzione NLP (Natural Language Processing), fondamentale per lo sviluppo di dispositivi come Vasco Translator E1, sta crescendo a un ritmo sostenuto. Secondo le previsioni, il suo valore passerà da 1,5 miliardi di dollari nel 2024 a 27,5 miliardi di dollari nel 2030, con un tasso di crescita annuale del 25,05%. Tale crescita dinamica è guidata dalla crescente domanda di soluzioni che facilitino la comunicazione in un mondo multilingue.

Dichiarazioni

“Al centro della nostra attività c’è la missione di abbattere le barriere linguistiche e la necessità di innovazione. I prodotti e le soluzioni che presentiamo al CES 2025 riflettono entrambi questi valori. Nell’ultimo anno abbiamo lavorato intensamente a un prodotto che garantirà la massima naturalezza e fluidità nelle conversazioni tradotte, consentendo agli utenti di comunicare liberamente in un mondo multiculturale e globalizzato”, afferma Maciej Góralski, CEO di Vasco Electronics.