Vertiv OneCore: la piattaforma prefabbricata per infrastrutture IT

Vertiv, specialista globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha annunciato la disponibilità globale di Vertiv OneCore, una soluzione prefabbricata scalabile che integra le comprovate tecnologie di alimentazione, raffreddamento e infrastruttura IT di Vertiv in un unico sistema assemblato in fabbrica.

Vertiv annuncia la disponibilità a livello globale

Progettata per accelerare l’implementazione di data center ad alta densità, la soluzione Vertiv OneCore semplifica l’esecuzione dei progetti riducendo la complessità in loco e comprimendo i tempi di realizzazione. La soluzione è disponibile a livello globale per un’ampia gamma di implementazioni, inclusi ambienti enterprise, colocation, sovrani e neocloud.

Vertiv OneCore offre un approccio unificato e completo, “slab-up”, che ottimizza l’intero processo, dalla progettazione all’installazione e messa in funzione, attraverso un unico punto di contatto. Il design flessibile si basa su blocchi costruttivi prefabbricati collaudati, inclusi allestimenti degli spazi IT come Vertiv SmartRun, ospitati all’interno di una struttura in acciaio fornita da Vertiv. Questo design semplifica la logistica, riduce la manodopera in loco e la complessità, e garantisce qualità, costi e tempi di consegna coerenti. In aggiunta, Vertiv Unify fornisce visibilità integrata del sistema e gestione centralizzata.

Vertiv OneCore è ideale per data center con carichi misti o densità estreme per rack. I suoi design modulari elettrici e meccanici supportano una produzione parallela, permettendo di ridurre tempi e costi. L’approccio è altamente flessibile e privo di limiti dimensionali rigidi, consentendo configurazioni personalizzate che massimizzano lo spazio IT disponibile e migliorano il flusso d’aria per il controllo ambientale.

Caratteristiche principali di Vertiv OneCore

Capacità di alimentazione scalabile: Vertiv OneCore supporta da 5 a 50 MW in un singolo blocco, per soddisfare la crescente domanda energetica di applicazioni AI e distribuzioni ad alta densità.

Flessibilità di densità dei rack: configurabile da 96 a 944 rack, supportando densità da basse a estreme e consentendo design personalizzati in base ai requisiti IT.

Sistemi integrati di alimentazione e raffreddamento: Vertiv OneCore fornisce infrastrutture di raffreddamento e alimentazione efficienti in termini di spazio ed energia, grazie alle tecnologie comprovate di Vertiv, inclusi sistemi di raffreddamento a liquido e avanzati sistemi di dissipazione del calore, nonché sistemi scalabili di gestione dell'alimentazione e UPS.

Manutenibilità simultanea: i sistemi elettrici e termici sono progettati per garantire disponibilità e resilienza anche durante la manutenzione o gli aggiornamenti.

Prestazioni ambientali ottimizzate: funziona a temperature comprese tra -20°C e 55°C, garantendo prestazioni affidabili in climi globali diversi.

Ridondanza avanzata: Vertiv OneCore include opzioni di configurazione ridondante sia per le reti di fluidi primarie e secondarie, sia per la ridondanza elettrica distribuita.

Ampia compatibilità di tensione: compatibile con tensioni medie da 11 a 35 kV e alimentazione trifase AC da 400V a 480V, in linea con gli standard regionali.

compatibile con tensioni medie da 11 a 35 kV e alimentazione trifase AC da 400V a 480V, in linea con gli standard regionali. Servizi post-vendita e supporto completi: Vertiv OneCore è supportata dalla rete di servizi globale di Vertiv. In questo modo, i clienti hanno accesso a messa in servizio guidata da esperti, programmi di manutenzione proattiva e capacità di risposta rapida per garantire prestazioni, disponibilità ed efficienza operativa nel lungo periodo.

Vertiv OneCore integra perfettamente l’ampio portfolio di soluzioni Vertiv per alimentazione, raffreddamento e gestione, inclusi UPS Vertiv Trinergy, switchgear, busway, Vertiv CoolChip CDU e raffreddamento perimetrale, Vertiv CoolLoop Trim Cooler e il sistema di gestione Vertiv Unify.

La soluzione può inoltre supportare le strategie di sostenibilità dei clienti grazie a una maggiore efficienza, ridotti requisiti energetici e un design flessibile in grado di adattarsi a standard tecnologici in evoluzione.

Dichiarazioni

“Vertiv OneCore è la nostra risposta all’esigenza di ridurre la complessità e abilitare la velocità nella realizzazione di capacità per data center su larga scala”, ha dichiarato Viktor Petik, Senior Vice President of Infrastructure Solutions di Vertiv. “La sfida non è solo progettare per le esigenze di oggi, ma predisporre una base adattabile per il futuro. Questa soluzione riduce la complessità dei progetti standardizzando componenti chiave, mantenendo al contempo la flessibilità per scalare, evolversi, espandersi facilmente e integrare nuove tecnologie in base alle esigenze aziendali e IT”.