Vertiv PowerDirect Rack: più resilienza per ambienti AI e HPC

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv PowerDirect Rack, un sistema di alimentazione DC a 50V ad alta densità in formato 1U, progettato per garantire resilienza anche negli ambienti AI e HPC più esigenti. Questo sistema modulare si espande fino a 132 kW per rack integrando più unità di alimentazione, consentendo l’espansione con un ingombro minimo. Disponibile a livello globale, Vertiv PowerDirect Rack offre una soluzione completa per l’alimentazione dell’infrastruttura, in grado di supportare una capacità di alimentazione di due volte superiore con lo stesso ingombro, rispetto a soluzioni alternative.

Vertiv PowerDirect Rack è progettato per supportare i data center nell’ottimizzare l’efficienza energetica e aumentare la scalabilità con facilità. Realizzato per ambienti Open Compute Project (OCP) ORv3 High Power Rack (HPR), fornisce energia ad alta densità riducendo gli sprechi energetici e semplificando le attività operative. Con supporto flessibile per ingressi AC e HVDC, monitoraggio in tempo reale e scalabilità modulare, il power shelf consente un’espansione continua, permettendo ai team IT di soddisfare le crescenti esigenze energetiche senza aumentare lo spazio occupato o la complessità. Rispetto ai tradizionali UPS AC con rettificazione e distribuzione dell’energia separate o ai power shelf DC a densità inferiore, questa soluzione offre un’efficienza superiore e un ingombro ottimizzato.

Caratteristiche di Vertiv PowerDirect Rack

Realizzato per offrire prestazioni e flessibilità, Vertiv PowerDirect Rack offre vantaggi che semplificano la gestione dell’alimentazione e migliorano l’efficienza energetica dei data center. Le caratteristiche principali comprendono:

Fino a 132 kW per rack con ridondanza N+N, consentendo implementazioni ad alta densità con un’architettura di alimentazione scalabile e salvaspazio.

Efficienza energetica di picco del 97,5%, riducendo al minimo gli sprechi energetici, le esigenze di raffreddamento e i costi operativi.

Supporto per ingressi AC e HVDC, garantendo un’integrazione fluida in diverse infrastrutture energetiche per data center pronti per il futuro.

Design modulare hot-swappable, per operazioni ininterrotte e una scalabilità senza sforzo in base alla crescita delle esigenze energetiche.

Gestione avanzata dell’alimentazione e affidabilità, con protezioni integrate per garantire prestazioni continue ed evitare interruzioni.

Il sistema è un importante ampliamento dell’ampio portfolio di prodotti e servizi per l’alimentazione e il raffreddamento di Vertiv, che supportano lo sviluppo AI e HPC.

Dichiarazioni

“I data center moderni devono gestire una pressione crescente per fornire più potenza in meno spazio, supportando al contempo la rapida diffusione delle applicazioni AI e HPC”, ha dichiarato Kyle Keeper, Senior Vice President of the power business unit di Vertiv. “Vertiv PowerDirect Rack soddisfa queste esigenze con un sistema di alimentazione DC scalabile ed efficiente dal punto di vista energetico, che offre agli operatori la flessibilità necessaria per adattarsi all’evoluzione dei carichi di lavoro e realizzare un’infrastruttura orientata al futuro”.