Videoproiettori Epson compatibili con Apple AirPlay 2 e Apple HomeKit

Epson, leader mondiale nella tecnologia di proiezione, annuncia che la nuova gamma di videoproiettori recentemente annunciata supporta completamente le funzionalità Apple AirPlay 2 e Apple HomeKit, che sono preinstallate e pronte all’uso su modelli selezionati. Questa evoluzione risponde alla crescente domanda esistente negli istituti scolastici, nelle aziende e negli ambienti domestici per lo streaming semplificato di contenuti su grandi schermi.

Apple AirPlay 2 consente alle persone di eseguire lo streaming di video e audio dal proprio iPhone, iPad o Mac direttamente sui videoproiettori per guardare film e programmi dalle loro app preferite o da Safari, per condividere foto con tutti i presenti nell’ambiente o riprodurre musica e podcast sul videoproiettore e sugli altri altoparlanti AirPlay presenti in casa, il tutto in perfetta sincronia.

Inoltre, grazie alla tecnologia Apple HomeKit, le persone possono controllare in modo semplice e sicuro i videoproiettori compatibili con Apple Home, abilitando funzioni come l’accensione e lo spegnimento del videoproiettore tramite l’app Apple Home e Siri su iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, HomePod mini o Mac.

I modelli di videoproiettori Epson compatibili

EB-FH18, EB-FH54, EB-994F, EB-L890E, EB-L795SE, EB-L790SU, EB-L890U, EB-L895U, EB-L790U, EB-L690U, EB-L690SU, EB-L695SU.

Epson nel settore della videoproiezione

Epson e il principale produttore mondiale di videoproiettori, con oltre un terzo del mercato globale dei videoproiettori. È specializzata nella produzione di tecnologia di proiezione laser 3LCD e 4K compatta, versatile e ad alta luminosita per abitazioni, uffici, scuole, negozi e per installazioni su larga scala in luoghi di intrattenimento, musei, gallerie, eventi all’aperto e attrazioni turistiche.

I videoproiettori laser 4K ad alta luminosita di Epson sono utilizzati per creare ambienti immersivi ed esperienziali nei luoghi principali e nelle attrazioni turistiche di tutto il mondo. La tecnologia visiva di Epson puo migliorare la produttivita degli ambienti di apprendimento, le esperienze di vendita al dettaglio, facilitare le riunioni virtuali e aiutare una vasta gamma di settori industriali con assistenza e formazione da remoto.

Dichiarazioni

“L’integrazione delle funzionalità Apple AirPlay 2 e Apple HomeKit nei nostri videoproiettori dimostra l’impegno di Epson nel migliorare la praticità e la connettività degli utenti“, ha dichiarato Massimo Pizzocri, Vice President, Video Projector Sales & Marketing Division, Epson Europa. Sappiamo che educatori, professionisti e privati sono alla ricerca di modi semplici per condividere i contenuti. Grazie a questi aggiornamenti, i nostri videoproiettori della generazione più recente offrono immagini straordinarie integrandosi perfettamente negli ecosistemi intelligenti di oggi“.